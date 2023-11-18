Gök gürültüsü neden şiddetli bir sese sahiptir ve neden bazen bu sesi gecikmeli duyarız?

Duyduğunuz ses ne kadar yüksek ise yıldırıma o kadar yakınsınız demektir. Işık havada sesten çok daha hızlı yayılır. Bu nedenle bazen önce şimşek çakmasını görürsünüz, birkaç saniye sonra da gök gürültüsünü duyarsınız. Eğer şimşeği görür ve gök gürültüsünü hemen duyarsanız, o zaman şimşeğin çakacağı yere çok yakınsınız demektir.