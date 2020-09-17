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Göğüs ağrısı neden olur? Sebepleri nelerdir?

Göğüs ağrısı göğüs kafesinde aniden oluşan bir ağrıdır. Bu ağrı her şekilde bir hastalığın habercisi olabilmesi adına önemle üzerinde durulması gereken ve ihmale gelmeyecek bir ağrı durumudur. Peki göğüs ağrısı neden olur? Göğüs ağrısının sebepleri nelerdir?

17.09.2020 - 08:00 | Güncelleme: ABONE OL
Göğüs ağrısı

Göğüs ağrısı ile meme ağrısı farkını ayırmak gereklidir. Göğüs ağrısı göğüs kafesi içerisinde bulunan kaslardan, dokulardan, kemiklerden başlayarak; akciğer, kalp, yemek borusu, nefes borusu ve içindeki bezeler, diyafram ve organlardan kaynaklanan bir ağrı ortaya çıkabilmektedir.

Göğüs Ağrısı Nedenleri

  • Bu ağrıların ilk nedeni kalptir. En önemlisi de budur.
  • Kalp ağrısının yanında reflü kaynaklı göğüs ağrısı da olabilmektedir.
  • Aort anevrizması ve aort damarının yırtılması da göğüs ağrısı yapabilir.
  • Ayrıca göğüs kafesinde bulunan kaslar ve kemiklerin neden olduğu ağrılar
  • Akciğer hastalıkları
  • Diyafram
  • Yemek borusu rahatsızlıkları

Göğüs kafesinde ortaya çıkan her türlü ağrı; sonuçta yaşam kalitesinde sorun yaratabilecek türden ağrılar olabilir. Bu açıdan basite indirgemeden bu konularda dikkatli olmak ve önemsemek gereklidir. Çünkü sonrası için büyük sorunlar yaşamamak adına önemli bir durumdur. Şikayet her ne şekilde olursa olsun bir uzman hekime baş vurmak ve ona göre neden kaynaklandığını bilmek için gereklidir.

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