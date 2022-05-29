8 saat sonra kurtarıldı

DHA

Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Kozluca Mahallesi’nde meydana geldi. Altyapı boru hattı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması sonucu işçi Seyithan Elinç, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yol üzerinde açılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurda vücudunun bel kısmından aşağısı toprak altında kalan Seyithan Elinç’i kurtarmak için seferber oldu. Mesai arkadaşları kurtarma çalışması sırasında Elinç’i bir an olsun yalnız bırakmayarak, destek ve moral vermeye çalıştı.

8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI

Seyithan Elinç’i kurtarmak için harekete geçen 100 kişilik ekip, öncelikle olası bir başka göçük ihtimaline karşı önlem aldı. Elinç’in toprak altından zarar görmeden çıkartılması için titiz bir çalışma başlatıldı. 5 iş makinesi ve 5 oksijen tüpünün kullanıldığı 8 saatlik çalışma sonucu işçi, bulunduğu yerden kurtarılıp göçükten çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi Seyithan Elinç İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.