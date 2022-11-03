Ege'de göçmen faciası: 13'ü çocuk 20 ölü, 30 kayıp!

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Ege Denizi'nde Eğriboz Adası açıklarında alabora oldu.

AA'da yer alan habere ve kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 düzensiz göçmen bulunuyordu. Teknenin battığı bölgede ise 20 kişiye ait cansız beden tespit edildi.

Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarılırken, 30'un üzerinde düzensiz göçmene ise hâla ulaşılamadı. Yunan basınında yer alan haberlere göre ölen 20 kişiden 13'ünün çocuk olduğu öğrenildi.