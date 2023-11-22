REKLAM advertisement1

Göbeklitepe’nin gizemi, 1995 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla beraber tek tek ortaya çıkmaya başlamıştır. 2019 yılında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan ve insanlık tarihine yön veren Göbeklitepe hakkındaki bazı detaylar araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Göbeklitepe nerede ve nerede bulunuyor? Göbeklitepe nerede hangi ilde yer alıyor? İşte, merak edilen detaylar.

Göbeklitepe Nerede?

Günümüzden 12.000 yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş avcı, toplayıcı yaşam süren insanların, hiçbir alet kullanmadan, çakmak taşlarıyla ve yalnızca insan gücüne dayalı olarak Göbeklitepe'yi inşa etmesi benzersiz bir detaydır. Bir inanç merkezi olarak inşa edilen bölge, Malta’da bulunan tapınaktan yaklaşık 6.500, Stonehenge'den 7000 ve Mısır Piramitlerinden ise 7500 yıl daha eskidir. Bölgeyi diğer anıtsal yapıtlardan farklı kılan bir diğer detay dikili taşların belirgin bir şekilde insanı temsil etmesidir. Bölge hakkında pek çok bilgi açıklığa kavuşsa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bulunmaktadır. Bu tapınakları yapanlar kimlerdi? 60 tonu bulan sütunlar buraya nasıl taşınıp dikildi? Üstlerine toprak ve taş ile örtülerek neden gömüldü? Tapınaklarının tam olarak hangi amaca hizmet edilerek oluşturulduğu gibi sorulara hala cevap aranmaktadır.

REKLAM

Göbeklitepe, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Şanlıurfa ilimizde konumlanmaktadır. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgede yer alan bu tarihi yer Şanlıurfa'nın Örencik köyündedir.

Göbeklitepe Nerede Bulunuyor?

Göbeklitepe gizemleriyle beraber günümüze kadar ulaşan tarihin en eski ibadet merkezidir. Yerleşik hayata geçişin ilk izlerini için büyük bulgular barından tarihi yer, dinler tarihini de etkilemiştir. Neolitik dönemde inşa edilen bu yapı, yeryüzündeki ilk inanç merkezi olması bakımından öne çıkmaktadır. Buğday kalıntılarını takip eden şekilli kaya büyük kaya parçalarıyla yerleşik hayatın ilk dönemlerinin başlangıcı olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Çok sayıda yuvarlak yapıdan oluşan tarihi yerin henüz sadece 6 tane yapısı ortaya çıkmıştır. Bu alanda ise toplam 20 tane bu yapılardan olduğu düşünülmektedir. Şanlıurfa'ya bağlı Örencik köyü civarındaki Tek Tek Dağları'nın eteğinde yer alan tarihi yapı, kimi kaynaklarda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilmektedir.

REKLAM

Göbeklitepe Nerede Hangi İlde?

Dünyanın bilinen ilk tapınaklarından olan bu taş devrinden kalma tarihi yer, ülkemizin en önemli turistik bölgelerinden birini oluşturmaktadır. Gerek benzersiz özellikleri gereke sütunlarındaki figürler sebebiyle sanat tarihi açısından da eşsiz bir öneme sahiptir. Sütunların üzerinde yer alan figürler, üç boyutlu kabartma olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca kazılar sonucu bölgede çeşitli kafatası parçalarına rastlanmış ve kafatasları en eski oyulmuş kafatasları olarak kabul edilmiştir.

Bilinen ilk uygarlıklara ev sahipliği yaptığından dolayı bölgenin insan tarihi için önemi büyüktür. Aynı zamanda dinsel tarihi de yeniden şekillendiren Göbeklitepe, ilk ibadet merkezi olarak ayrı bir öneme de sahiptir. Bu tarihi yer hakkında bilinenlerin yanında hala araştırılmaya devam eden gizemler de beraberinde gelmektedir. İnsan eliyle yapılmış bu en büyük dini yapı, inşa edildikten yaklaşık 1000 yıl sonra üzeri kapatılarak yer altına gömülmüştür. Bu sebeple de doğal koşullardan fazla etkilenmeden günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmayı başarmıştır. Çözülememiş gizemleriyle günümüze ulaşan Göbeklitepe, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Şanlıurfa ilinin 18 km kuzeydoğusunda, Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında yer almaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO