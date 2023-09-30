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        Haberler Yaşam Göbeklitepe'de ve Karahantepe'de önemli keşifler!

        Göbeklitepe'de ve Karahantepe'de önemli keşifler!

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve Karahantepe'de yürütülen kazı çalışmalarında insan ve hayvan heykelleri bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:02
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        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler projesi kapsamında 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı.

        GERÇEK BOYUTLU DOMUZ HEYKELİ BULUNDU

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe'nin D yapısında kireçtaşından yapılmış, gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu.

        Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülebilen eser döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

        Göbeklitepe'de keşfedilen yaban domuzu heykeli, 'H' şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde bulundu.

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        TARİH ÖNCESİ SANATIN EN ETKİLEYİCİ ÖRNEKLERİNDEN

        Karahantepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında ise dönemin gerçekçi insan heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu.

        ZEMİNE SABİTLENMİŞ

        Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın örneklerinden biri olan heykel, 2.3 metre yüksekliğinde. Heykel bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu.

        AKBABA HEYKELİNE DE ULAŞILDI

        Ölü bir insanı çağrıştıran kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara da ulaşıldı.

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        #Göbeklitepe
        #Karahantepe
        #insan heykeli
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