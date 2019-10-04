Göbek fıtığı belirtileri nelerdir? Göbek fıtığı tedavisi nasıl yapılır?

Göbek fıtığı; göbek deliğinin etrafında oluşan dışarı çıkma halidir. Göbek fıtığı özellikle hamilelik döneminde ortaya çıkma açısından yüksek olmaktadır. Hamileliğin sona ermesi ile düzelir ancak düzelmemesi halinde mutlaka müdahale edilmelidir. Özellikle kilo sorunları olanlarda da görülme olasılığı bulunmaktadır.

Göbek fıtığı bebeklerde de görülebilmektedir ama büyüme sonrası kendiliğinden düzelme gösterebilir. Siroz hastalarında, kilolu ve çok doğum yapan kadınlarda ortaya çıkabilmektedir.

Göbekte zayıflık halinde karın içi basıncını artıran, ağır kaldırma, şiddetli öksürük, kilo alma ya da verme gibi etkenlerle de oluşmaktadır. Ameliyat olma durumunda da ortaya çıktığı görülmektedir.

Göbek Fıtığı Belirtileri

Göbeğin delik kısmında dışarı doğru çıkan bir et parçası görülür. Ağrı ve baskı vardır. Göbeğin dışarı çıkan etin içeri itilmesi halinde girmiyorsa buna bağlı olarak, mide bulantısı ve kusma belirtileri varsa ve tuvalete çıkamama sorunu oluşuyorsa acil ameliyat gerekmektedir. Çıkan organın deliğe sıkışması meydana gelmiştir ve daha büyük hasar olmadan düzeltilmesi gereklidir.

Göbek Fıtığı Tedavisi

Yetişkinler için en önemli tedavi yöntemi ameliyattır. Özellikle kilo almayla büyüme oluşması açısından başlangıçta müdahale edilmesi gerekmektedir. Laporoskopik ve açık ameliyat şeklinde uygulanmaktadır.

Eğer göbek fıtığı tedavi edilmezse bağırsaklarda tıkanmaya yol açabilir. Kusma ve karın şişliği hali ile fıtık boğulması ortaya çıkmaktadır. Fıtık halkasının dar olması halinde ise; bağırsak karın içerisine dönüş yapamaz ve karın içinde kalan bağırsak şişmeye başlayarak kangren oluşturur ve büyük sorunlar meydana gelir. O nedenle ameliyat olması önemlidir.

Bu durumlar olabilecek bilgileri içerir. Böyle bir rahatsızlığı yaşayan kişi mutlaka doktora görünmesi gereklidir.