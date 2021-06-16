2012 yılında Türkiye’de doğan Global Wellness Day, “Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir” sloganı ile yıllardır dünyanın dört bir yanındaki insanlara fiziksel ve zihinsel sağlıklarına özen göstermenin değerini hatırlatıyor.
Geçtiğimiz yıl dünyada bir ilki gerçekleştiren, 24 saatlik rekor bir canlı yayın ile kutlanan GWD, bu yıl pandemi sebebiyle 12 saat süren ücretsiz canlı yayın kutlanırken, fiziksel etkinliklere müsaade edilen ülkelerdeki kutlamalarla da tüm dünyada ilgi gördü.
GWD 10. yıl kutlamalarına bir destek de bu yıl GWD’yi ilk kez kutlayan ülkelerden biri, Suudi Arabistan’dan geldi.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan, ülkenin en yüksek 3. binası Kingdom Tower, Global Wellness Day’i kutlamak için 12 Haziran Cumartesi akşamı saat 18:30’dan sonra macenta rengine büründü.
Bu sene Suudi Arabistan’ın yanı sıra Barbados, Cezayir, Laos, Malezya, Venezuela, Makao, Endonezya da GWD’i kutlayan ülkeler arasına eklendi.
170 ülkede kutlanmakta olan Global Wellness Day, birçok ülkede pandemi koşulları el verdiğince fiziksel olarak da kutlandı.
Barbados’da doğa yürüyüşü ve dans, Macaristan’da pilates ve yoga, Yeni Zelanda’da BoxHIIT ve Zumba, Porto Riko’da ses meditasyonu ve aromaterapi atölyeleri gibi daha birçok fiziksel ve online etkinlik düzenlendi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK
Global Wellness Day için bu yıl Hatice Aslan, Milka Karaağaçlı, Aret Vartanyan, Aslı Şafak, Defne Ongun, Dr. Ayşegül Çoruhlu, Dilara Koçak, Kaan Sekban, Murat Güloğlu, Pınar Hotiç, Yeşim Ceren Bozoğlu, İpek Onaran, Ahu Özyurt, Arda Sayıner, Prof. Dr. Murat Aksoy gibi alanında başarılı isimler destek videosu yayınladı.
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