Global Yatırım'ın iştiraki Global Ports Holding'in (GPH) iştiraki Nassau Cruise Port (NCP) Nassau'da yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı'nın 25 yıl süre ile işletme imtiyazı için imtiyaz sözleşmesi imzaladı, liman için 250 milyon dolara kadar yatırım yapılacak.

Nassau Kruvaziyer Limanı portföye eklendiğinde GPH'in en büyük limanı konumunda olacak. Global Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamada, NCP'nin limanda kapasite artışı ve yolcularla yerel halkın liman deneyimlerini iyileştirecek yenilikçi birtakım yatırımlar yapmak üzere 250 milyon dolara kadar yatırım yapmayı planladığı belirtildi. Planlanan yatırımların 2019 4. çeyrekte başlaması ve 24 ay içinde tamamlanması; yatırımlar tamamlandığında ise limanın yıllık 35-40 milyon dolar gelir yaratması bekleniyor.

3.7 MİLYON YOLCU AĞIRLADI

Açıklamada yer alan bilgiye göre, NCP'nin yüzde 49 oranındaki hissesi GPH'e, yüzde 49 oranındaki hissesi Bahamas Investment Fund'a (BIF),yüzde 2 oranındaki hissesi ise Yes Foundation'a ait bulunuyor. Açıklamaya göre, Nassau Kruvaziyer Limanı 2018 yılında 3.7 milyon yolcu ağırladı. Buna bağlı olarak GPH'in hizmet verdiği yolcu sayısının da yaklaşık yüzde 50 oranında artması bekleniyor.

'BAHAMALAR EKONOMİSİNE 16 MİLYAR DOLARLIK KATKI'

Bu arada firmadan yapılan basın bildirisinde Nassau Kruvaziyer Limanı’nda gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalara yer verilen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Global Ports Holding tarihi bir gün yaşıyor. Nassau Kruvaziyer Limanı’nın küresel liman ağımıza katılıyor olması ile birlikte Amerika Kıtası’nda Karayipler odaklı büyüme stratejimizi her seferinde, bir öncekinden daha büyük bir adım atarak başarıyla uyguluyoruz” ifadelerini kullandı. “Yatırımların tamamlanması ardından Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıllık işletme süresi sonunda Bahamalar ekonomisine toplam 16 milyar dolarlık katkıda bulunmasını bekliyoruz” diyen Kutman, limanın işletilmesindeki ortaklık modeline dikkat çekti.

9 ÜLLKEDE 17 LİMAN

Kruvaziyer liman işletmeciliğinde küresel çapta deneyim ve know-how’da tek olduklarını vurgulayan Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın ise “Bunu Bahamalar’a aktaracağız. Yapacağımız yatırımlar kruvaziyer sektörü bakımından inovatif özellikler taşıyacak” dedi. Halen Türkiye dahil 9 ülkede 15'i kruvaziyer ve 2’si ticari olmak üzere toplam 17 limanın portföylerinde bulunduğunu hatırlatan Sayın, “Nassau, operasyonlarımız başladığında küresel ağımızdaki en büyük liman olacak. Yolcu sayımızı yüzde 50 artıracak bu gelişmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

'NASSAU SIÇRAMA YAPACAK'

Bahamalar Başbakanı Dr. Hubert Minnis, “Bugün Bahamalar halkı olağanüstü bir gün yaşıyor. Nassau’nun giriş kapısı olan limanımız ikonik ve bütün dünya tarafından tanınan bir çehreye bürünecek. Nassau, daha canlı bir şehir olma yolunda sıçrama yapacak. Global Ports Holding’in büyük bir uluslararası ünü bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.