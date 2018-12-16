Glasgow Rangers: 1 - Hamilton: 0

İskoçya Premiership maçında Glasgow Rangers ile Hamilton karşılaştı.Glasgow Rangers takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Allan McGregor, James Tavernier, Connor Goldson, Ross McCrorie, Borna Barisic, Gareth McAuley, Ryan Jack, Daniel Candeias, Eros Grezda, Scott Arfield, Kyle LaffertyHamilton takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Gary Woods, Scott Mcmann, Ziggy Gordon, Matthew Kilgallon, Lennard Sowah, Aaron McGowan, Tom Taiwo, Dougie Imrie, Rakish Bingham, James Keatings, Darian MacKinnonDakikalar 3 olduğunda Daniel Candeias ev sahibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona erdi. Hamilton oyuncusu Darian Mackinnon sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. Maçın ikinci yarısı golsüz bitti.Maçı Glasgow Rangers 1-0 kazandı.472 kodlu maçta İddaa'da Glasgow Rangers galibiyetine bahis oynayanlar 1.05 oranını kazandı.Glasgow Rangers takımının son 5 maçlık performansı: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi. Konuk Hamilton ise bu süreçte 2 kez kazandı, 2 beraberlik aldı, 1 kez yenildi.