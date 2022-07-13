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Gizli Saklı bu akşam var mı, neden yok? 13 Temmuz FOX TV yayın akışı ile Gizli Saklı 6. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gizli Saklı bu akşam var mı, neden yok? Gizli Saklı 6. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gizli Saklı 6. bölümünün bu akşam yayınlanması beklenirken FOX TV yayın akışında tekrar bölümüyle yer alması "Bu akşam Gizli Saklı yok mu?" sorusunu akıllara getirdi. Başrollerinde Sinem Ünsal, Halit Özgür Sarı gibi oyuncuların yer aldığı Gizli Saklı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. İşte 13 Temmuz 2022 FOX TV yayın akışı ile Senden Daha Güzel yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı...

13.07.2022 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gizli Saklı dizisinin bu akşam 6. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu. FOX TV ekranlarının yeni romantik komedi dizisi Gizli Saklı bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanacak. Peki Gizli Saklı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gizli Saklı bu akşam neden yok? İşte detaylar...

  • GİZLİ SAKLI DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Gizli Saklı dizisi 13 Temmuz Çarşamba günkü FOX TV yayın akışında yer almıyor. Gizli Saklı dizisinin 6. bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Gizli Saklı'nın Kurban Bayramı tatili nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor. 

  • GİZLİ SAKLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Gizli Saklı dizisinin yeni bölümü 21 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de FOX TV'de yayınlanacak.

  • 13 TEMMUZ FOX TV YAYIN AKIŞI

    10:50 Sen Çal Kapımı

    12:45 Kadının Eseri

    13:45 Senden Daha Güzel

    16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Gizli Saklı / Tekrar

    22:45 Tozluyaka

    01:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    04:30 İnadına Aşk

    06:00 Kefaret

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