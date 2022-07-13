Gizli Saklı bu akşam var mı, neden yok? 13 Temmuz FOX TV yayın akışı ile Gizli Saklı 6. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gizli Saklı bu akşam var mı, neden yok? Gizli Saklı 6. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gizli Saklı 6. bölümünün bu akşam yayınlanması beklenirken FOX TV yayın akışında tekrar bölümüyle yer alması "Bu akşam Gizli Saklı yok mu?" sorusunu akıllara getirdi. Başrollerinde Sinem Ünsal, Halit Özgür Sarı gibi oyuncuların yer aldığı Gizli Saklı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. İşte 13 Temmuz 2022 FOX TV yayın akışı ile Senden Daha Güzel yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı...

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