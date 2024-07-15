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        Haberler Dünya Amerika "Gizli belgeleri saklamakla" suçlanıyordu, dava düştü | Dış Haberler

        "Gizli belgeleri saklamakla" suçlanıyordu, dava düştü

        Geçtiğimiz gün saldırıya uğrayan Donald Trump hakkındaki gizli belgeleri başkanlık görevi sona erdikten sonra sakladığı iddiası ile açılan dava düşürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 20:21 Güncelleme: 15.07.2024 - 20:21
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        "Gizli belgeleri saklamakla" suçlanıyordu, dava düştü
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görevi bittikten sonra Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı federal dava düşürüldü.

        Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, davayı reddetmeye gerekçe olarak iddianameyi hazırlayan Özel Savcı Jack Smith’in atanma ve finansmanını gösterdi.

        ANAYASANIN ATANMA MADDESİNİ İHLAL ETTİĞİ İÇİN REDDEDİLDİ

        Yayınlanan 93 sayfalık karar metninde Yargıç Canoon, "Özel Savcı Smith'in atanması ABD Anayasası'nın Atanma Maddesi'ni ihlal ettiği için, hazırladığı iddianame reddedilmiştir.” ifadesini kullandı.

        Canoon, ayrıca Özel Savcı Smith’in iddianame süresince kalıcı ve süresiz ödenek kullanmasının aynı zamanda ABD Anayasası'nın Ödenekler Maddesi'ni de ihlal ettiğine işaret ederek, ancak Atanma Maddesi gerekçesiyle dava düşürüldüğünden mahkemenin finansman ihlaline yönelik herhangi bir şey yapmasına gerek olmadığını kaydetti.

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        Kararda, söz konusu ihlal maddelerine dayanarak eski başkan Donald Trump’ın Smith’in hukuka aykırı atanması ve finanse edilmesi temeli üzerinden davanın reddi için yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.

        "CADI DAVALARIN DA HIZLICA REDDEDİLMESİ İÇİN İLK ADIM OLMALIDIR"

        "Bu diğer cadı avı davaların da hızlıca reddedilmesi için ilk adım olmalıdır"

        Karar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Cumartesi günü yaşanan korkunç olaydan sonra birlik olmaya çalışırken, Florida'daki bu hukuksuz iddianamenin reddedilmesi, diğer cadı avı davaların da hızlıca reddedilmesi için ilk adım olmalıdır." ifadesini kullandı.

        Trump, 6 Ocak Kongre baskını, New York'taki sus payı davası ve Georgia'daki seçime müdahale iddianamelerine işaret ederek, Demokrat Adalet Bakanlığının bu davaları Başkan Joe Biden'ın siyasi rakibi olduğu için kendisine karşı siyasi saldırı olarak açtığını savundu.

        TRUMP'IM MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER DAVASI

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

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        Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

        Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

        İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

        Trump’ın avukatları, bu süreçte Smith’in atanması ve soruşturma sürecinde sağlanan finansmanın Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak davanın iptal edilmesi talebinde bulunmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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