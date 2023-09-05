Gizem Örge, Avrupa şampiyonluğunun 'gizemi' oldu! Guidetti ile problem yaşamıştı, Santarelli ile formasına kavuştu! - Filenin Sultanları Haberleri - Voleybol Haberleri

Gizem Örge, Avrupa şampiyonluğunun 'gizemi' oldu! Guidetti ile problem yaşamıştı, Santarelli ile formasına kavuştu! - Filenin Sultanları Haberleri - Voleybol Haberleri

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Gizem Örge, Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşıyor! Fenerbahçe Opet'in yıldız liberosu, maç sonunda yaptığı konuşma ile tüm Türkiye'yi duygulandırırken milli voleybolcunun uzun süre ay-yıldızlı formadan uzak kalması da gündem oldu.

Voleybola Ankara Eczacı Voleybol Kulübü’nde başlayan ve Gizem Örge, 2012-13 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer olurken 2013'te ise VakıfBank'ın yolunu tuttu. 2021 yılına kadar sekiz sezonda birçok başarıya imza atan Gizem Örge daha sonra Fenerbahçe Opet'e transfer olmuştu.

VakıfBank'ın başantrenörü ve dönemin Milli Takım başantrenörü olan Giovanni Guidetti ile problem yaşadığı belirtilen Gizem Örge, Milli Takımdan kopmuş ve uzun süre davet edilmemişti. Çocukluk hayalleri arasında ay-yıldızlı formayı terletmenin bulunduğunu dile getiren Gizem Örge, Milli Takım'ın Daniele Santarelli'ye emanet edilmesiyle birlikte ay-yıldızlı formasına kavuşmuştu. REKLAM

Daniele Santarelli’nin başantrenör olmasıyla Milli Takım'a yeniden davet edilen Gizem Örge, 3-2'lik Sırbistan zaferi sonrasında "Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe’de dendi. Şimdi 'Milli Savunma Bakanı' oldum. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe’de başladı. Kulübüme teşekkür ediyorum" diye konuşmuştu.

Milli Takım formasından uzak kaldığı döneme de değinen Örge, babasına seslenirken gözyaşlarına tutamadı şunları söyledi: "Aileme teşekkür ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım baba! Tarih yazarken buradayım! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur"

GİZEM ÖRGE'NİN KARİYER BAŞARILARI MİLLİ TAKIM • 2023 CEV Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu • 2023 Milletler Ligi şampiyonluğu • 2019 Gloria Kupası İkinciliği • 2018 VNL Milletler Ligi İkinciliği • 2018 Montreux Volley Masters Turnuvası, Üçüncülüğü • 2017 CEV Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü • 2017 Yeltsin Kupası Üçüncülüğü • 2016 Montreux Volley Masters Turnuvası, Üçüncülüğü • 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası, İkinciliği • 2014 CEV Avrupa Ligi Şampiyonluğu KULÜP BAŞARILARI • 2020-2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İkinciliği, Vakıfbank • 2020-2021 mislicom Sultanlar Ligi Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2020-2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası İkinciliği, Vakıfbank • 2020-2021 Axa Sigorta Kupa Voley Türkiye Kupası Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2019-2020 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Üçüncülüğü, Vakıfbank • 2019-2020 Spor Toto Şampiyonlar Kupası İkinciliği, Vakıfbank • 2018-2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2018-2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Üçüncülüğü, Vakıfbank • 2018-2019 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2018-2019 Şampiyonlar Kupası İkinciliği, Vakıfbank • 2017-2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2017-2018 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2017-2018 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2017-2018 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2017-2018 Süper Kupa Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2016-2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Üçüncülüğü, Vakıfbank • 2016-2017 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2016-2017 Sultanlar Ligi Üçüncülüğü, Vakıfbank • 2016-2017 Türkiye Kupası İkinciliği, Vakıfbank • 2015-2016 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İkinciliği, Vakıfbank • 2015-2016 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2015-2016 Süper Kupa İkinciliği, Vakıfbank • 2014-2015 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Üçüncülüğü, Vakıfbank • 2014-2015 Sultanlar Ligi İkinciliği, Vakıfbank • 2014-2015 Türkiye Kupası İkinciliği, Vakıfbank • 2014-2015 Süper Kupa Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2013-2014 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2013-2014 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İkinciliği, Vakıfbank • 2013-2014 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2013-2014 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2013-2014 Süper Kupa Şampiyonluğu, Vakıfbank • 2010-2011 BVA Balkan Kupası Şampiyonluğu, Nilüfer Bld. • 2010-2011 Türkiye Kupası İkinciliği, Nilüfer Bld. 2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü 2022/2023 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu 2022/2023 Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu, 2022/2023 AXA Sigorta Kupa Voley ikinciliği BİREYSEL BAŞARILARI • 2018-2019 Sultanlar Ligi “En İyi Libero” • 2018-2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası “En İyi Libero” • 2017-2018 CEV Şampiyonlar Ligi “En İyi Libero” • 2017-2018 Sultanlar Ligi “En İyi Libero” • 2016-2017 Sultanlar Ligi “ En İyi Libero” • 2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi “En İyi Libero • 2015-2016 Sultanlar Ligi “ En İyi Libero” • 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası “En İyi Libero” • 2014-2015 Sultanlar Ligi “En İyi Libero” • 2014 CEV Avrupa Ligi “En İyi Libero” • 2021-2022 Misli.com Sultanlar Ligi "En İyi Libero" • 2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi "En İyi Libero"

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