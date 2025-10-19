Habertürk
        Gizem Karayel'den eşi Emre Karayel'e: Ailemizin yeni üyesi ile nice yaşlara

        Gizem Karayel'den eşi Emre Karayel'e: Ailemizin yeni üyesi ile nice yaşlara

        İki gün önce Gizem Karayel ile ikinci çocukları İlke Cihan'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan Emre Karayel, 53'üncü yaşına girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 10:38 Güncelleme: 19.10.2025 - 10:38
        2020'de evlenen Emre Karayel ile Gizel Karayel, 2022'de ilk çocukları Can'ı, iki gün önce de İlke Cihan'ı kucaklarına almıştı.

        Doğum sonrası eşinin ve çocuklarının yanında Emre Karayel, 53'üncü yaşına hastanede girdi.

        Gizem Karayel, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından ailece çektirdikleri fotoğraflarla kutladı.

        Gizem Karayel, eşine; "Canım sevgilim, yakışıklı babamız iyi ki doğdun iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Evimin direği, güzeller güzeli ailemizin canı... Nice birlikte ailemizin yeni üyesi İlke bebişle sağlıklı mutlu aşk ve sevgi dolu yıllara" sözleriyle seslendi.

        #Emre Karayel
        #Gizem Karayel
        #İlke Cihan Karayel
        #Can Karayel

