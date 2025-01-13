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        Haberler Magazin Gizem Karaca, 15 haftalık hamile - Magazin haberleri

        Gizem Karaca, 15 haftalık hamile

        Hamile olduğu ileri sürülen Gizem Karaca, iddiaları haftalar sonra yayımladığı karnı burnunda pozlarla doğruladı. Hamileliğinin 15'inci haftasında olan oyuncu; "En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 09:15 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:15
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        • 1

          2011 Miss Turkey ikincisi oyuncu Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturmuştu. Oyuncu, evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleşmişti.

        • 2

          Geçtiğimiz haftalarda çiftin ilk çocuklarını beklediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Gizem Karaca, haftalar sonra sessizliğini bozdu.

        • 3

          HAMİLELİĞİ DOĞRULADI

          Gizem Karaca, hamilelik iddialarını sosyal medya hesabından yayımladığı karnı burnunda pozlarla doğruladı.

        • 4

          "EN GÜÇLÜ DÖNEMİMDEYİM GİBİ HİSSEDİYORUM"

          Anne olacak olmanın sevincini yaşayan Gizem Karaca, hamilelik sürecine dair hislerini "Hayatım boyunca, 'Kilo alma Gizem, projeye hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme, bunu içme...' Peki şu an? Hiçbiri umurumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım? Yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep..." sözleriyle ifade etti.

        • 5

          "FENA UNUTKANLIKLAR BAŞLADI"

          Hamileliğinin 15'inci haftasında olan Gizem Karaca; "Aslında kontrolümüz bir hafta sonraymış ama ben ısrarla bugün diye düşündüğüm için geldik. Fena unutkanlıklar başladı uff... Geçen bir şeyin adını unuttum kal geldi. Şimdi de ne unuttuğumu unuttum" ifadelerini kullandı.

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