Gizem Karaca, 15 haftalık hamile

"EN GÜÇLÜ DÖNEMİMDEYİM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Anne olacak olmanın sevincini yaşayan Gizem Karaca, hamilelik sürecine dair hislerini "Hayatım boyunca, 'Kilo alma Gizem, projeye hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme, bunu içme...' Peki şu an? Hiçbiri umurumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım? Yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep..." sözleriyle ifade etti.