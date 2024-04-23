Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gizem Erman Soysaldı: Gurur duydum

        Gizem Erman Soysaldı: Gurur duydum

        Gizem Erman Soysaldı, 'İçerdekiler' filmiyle Moskova Uluslararası Film Festivali'nin özel konuğu olarak Moskova'ya gitti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gurur duydum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gizem Erman Soysaldı, 2018'de Adana’da 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu', 2019’da da Nürnberg’de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini aldığı 'İçerdekiler' filmiyle Moskova Uluslararası Film Festivali’nin özel konuğu olarak Moskova’ya gitti.

        Filmin gösterimi öncesinde kırmızı halıda dünya basınını ve katılıcımaları selamlayan Gizem Erman Soysaldı’ya ilgi yoğundu. ‘İçerdekiler’ filmindeki performansıyla sinema eleştirmenlerinden de tam not alan Soysaldı, oyunculuğuyla gönülleri fethederken, güzelliği ve şıklığıyla da göz kamaştırdı. Gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gizem Soysaldı; “Bizim için öncelik filmimizin izleyici tarafından beğenilip takdir görmüş olması. Gelen tepkiler, yorumlar o kadar gerçek ve anlamlı ki, bir kez daha çok doğru bir iş yaptığımız için gurur duydum” dedi.

        .png
        .png

        Festivalde iki filmi 'İçerdekiler' ve 'Sesime Gel' ile seyircinin karşısına çıkan Yönetmen Hüseyin Karabey de, dünyaca ünlü Rus yönetmen, oyuncu, yapımcı Nikita Mihalkovun’un özel davetiyle festival ana jürisinde yer aldı. Festivalin açılış gecesi kırmızı halıda, Gizem Soysaldı Erman ile Hüseyin Karabey’i oğulları Taylan da yalnız bırakmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gizem Erman Soysaldı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Nazlı Sinem’in davasında flaş karar!
        Nazlı Sinem’in davasında flaş karar!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Habertürk Anasayfa