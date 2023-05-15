William Shakespeare'in 'Windsor'un Şen Kadınları' ve 'IV. Henry' oyunlarından uyarlanarak hazırlanan eserin librettosunu Arrigo Boito kaleme aldı. Renato Bonajuto'nun sahneye koyduğu eserde Tolga Atalay Ün yönetimindeki İDOB Orkestrası da sahne aldı.

Eser, 27 ve 31 Mayıs'ta da AKM'de sahnelenecek.