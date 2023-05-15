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Giuseppe Verdi'nin başyapıtı 'Falstaff' operası AKM’de sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı 'Falstaff' operasını sanatseverlerin beğenisine sundu

Giriş: 15.05.2023 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
Giuseppe Verdi'nin başyapıtı 'Falstaff' operası AKM’de sahnelendi - Magazin haberleri
AA

William Shakespeare'in 'Windsor'un Şen Kadınları' ve 'IV. Henry' oyunlarından uyarlanarak hazırlanan eserin librettosunu Arrigo Boito kaleme aldı. Renato Bonajuto'nun sahneye koyduğu eserde Tolga Atalay Ün yönetimindeki İDOB Orkestrası da sahne aldı.

İtalyanca seslendirilen eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını ise Yakup Çartık hazırladı.

Koro şefliğini ise Paolo Villa'nın üstlendiği eserde Işık Belen, Cengiz Sayın, Caner Akgün, Alper Göçeri, Murat Güney, Berk Dalkılıç, Ufuk Toker, Çağrı Köktekin, Anıl Önder, Hazal Ata, Can Reha Gün, Bahadır Özkoca, Göktuğ Alpaşar, Erdem Sakarya, Ali Haydar Taş, Şebnem A. Kışlalı, Sevim Ateş, Dilruba Bilgi, Özgecan Gençer, İpek Zehra Evre, Deniz Likos, Ayçin Sürücüer, Nesrin Gönüldağ, Barbora F.Hitay, Elif Tuğba Tekışık dönüşümlü rol aldı.

Eser, 27 ve 31 Mayıs'ta da AKM'de sahnelenecek.

Fotoğraflar: AA

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