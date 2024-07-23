Gisele Bündchen 44'üncü yaşını ikiz kardeşiyle kutladı

Verdiği son röportajda spor eğitmeni ve jiu-jitsui hocası Joaquim Valente ile eşini aldattığı iddiasına, "Bu bir yalan" diye yanıt veren ünlü model; "Bu, sağlıksız bir ilişkiyi terk etme cesaretini gösterdiklerinde suçlanan ve sadakatsiz olarak etiketlenen pek çok kadının başına gelen bir şey" ifadesini kullanmıştı.