Gisele Bündchen 44'üncü yaşını ikiz kardeşiyle kutladı
Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, nadiren birlikte fotoğraf verdiği ikiz kardeşi Patricia Bündchen ile birlikte 44'üncü doğum gününü kutladı
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Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, ikiz kardeşi Patricia Bündchen ile birlikte 44'üncü yaş gününü kutladı.
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Gisele Bündchen, kız kardeşiyle kutlama fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, "Süper kız kardeşimle güneşin etrafında bir yılı daha kutladığım için minnettarım. Sevgi ve doğum günü dilekleriniz için herkese teşekkür ederim" dedi.
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Gisele Bündchen ayrıca; "Bu kadar çok sevgiyle çevrelendiğim için kendimi şanslı hissediyorum. İleride olacakları sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini de kullandı.
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Tom Brady ile 13 yıllık evliliğin ardından 2022'de boşanan Gisele Bündchen bir süredir Joaquim Valente ile birliktelik yaşıyor.
Boşanmanın sebebi olarak eşini aldattığı da iddia edilen Gisele Bündchen, hem aldatma iddialarını hem de Joaquim Valente ile aşk yaşadığı söylentilerini reddetmişti.
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Verdiği son röportajda spor eğitmeni ve jiu-jitsui hocası Joaquim Valente ile eşini aldattığı iddiasına, "Bu bir yalan" diye yanıt veren ünlü model; "Bu, sağlıksız bir ilişkiyi terk etme cesaretini gösterdiklerinde suçlanan ve sadakatsiz olarak etiketlenen pek çok kadının başına gelen bir şey" ifadesini kullanmıştı.
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Öte yandan Gisele Bündchen ile Tom Brady ikilisinin 14 yaşında Benjamin ve 11 yaşında Vivian adında iki çocuğu bulunuyor.
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