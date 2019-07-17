Girne Amerikan Üniversitesi taban puanları, son dönemin dikkat çeken okulları arasında yer alan bu üniversitede eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının gece yarısı açıklanmasının ardından tüm adaylar puanlarına ilgilerine en uygun bölüm ve üniversiteyi tercih etmek için araştırmalarına başladı. Girne Amerikan Üniversitesi taban puanlarına dair detaylar haberimizde.

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Girne Amerikan Üniversitesi taban puanları 2019 yılı için henüz yayınlanmadı. Ancak ÖSYM YKS sınavı öncesinde adayların yararlanması için bir ön bilgi kılavuzu yayımlamış ve o kılavuzda taban puanlarına da yer verilmişti. Aşağıdaki kılavuzda tüm üniversitelerin yanı sıra Girne Amerikan Üniversitesi'nin de 2 yıllık ve 4 yıllık tüm programlarının taban puanlarına erişebilirsiniz.

YKS ÖN BİLGİ KILAVUZU VE ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

ÖSYM'nin yayımladığı ön bilgi kılavuzunda Ege Üniversitesi'nde eğitimi süren tüm 2 yıllık ve 4 yıllık programlara yer verildi. Ege Üniversitesi'nin 2 yıllık yüksekokul programları içerisinde Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Deniz Brokerliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme, İç Mekan Tasarımı, İşletme Yönetimi, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri ve daha birçok bölüm yer alıyor. 4 yıllık programlarda da Beşeri Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi gibi pek çok fakülte yer alıyor.