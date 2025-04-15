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        Haberler Yaşam DNA çalışmalarında heyecan verici sonuç! Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı

        Girmeler Höyük Yerleşimi kazısında 'erken Anadolu geni'ne rastlandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girmeler Höyük Yerleşimi'nde yürütülen kazılarda bulunan iskeletler üzerinde yapılan antik DNA çalışmasında "erken Anadolu geni"ne rastlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:29
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        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
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        Girmeler Mahallesi'ndeki alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesinin desteğiyle, Prof. Dr. Taner Korkut'un başkanlığında ve Prof. Dr. Burçin Erdoğu'nun alan sorumluluğunda kazı çalışması yürütülüyor.

        Kazı alanı sorumlusu Prof. Dr. Erdoğu, Girmeler'deki mağaraların ağzında ve dışında yok edilmiş höyüğün tabanında kazı çalışması yapıldığını söyledi.

        Girmeler'de ilk yerleşimin 14 bin yıl öncesine kadar gittiğini belirten Erdoğu, amaçlarının en erken yerleşim tabakalarını tespit ederek kültürel katmanları anlamak olduğunu kaydetti.

        "İLK DEFA TARIMI DENİYORLAR"

        Girmeler yerleşiminde yer alan bulguların, Batı Anadolu'da ilk defa tarımın başlangıcı denebilecek süreci yansıttığını dile getiren Erdoğu, şöyle konuştu:

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        "Girmeler'de milattan önce 9'uncu bin yıldaki insanların yuvarlak planlı kulübelerde yaşadıkları ve ilk defa tarımı denedikleri anlaşılıyor. Avcı toplayıcı bir toplum olmalarına rağmen tarımın da denendiği anlaşılmakta. Bu süreç çok önemli çünkü Batı Anadolu'da buna ilk kez rastlanıyor. Her zaman doğudan batıya bir göç dalgasının olduğu ve ilk yerleşimlerin bu bölgede göç veya kolonizasyon sonucu milattan önce 7 bin yıllarında ortaya çıktığı farz ediliyordu. Girmeler kazısı tamamıyla bu fikri değiştirdi."

        Erdoğu, Girmeler'deki insanların Batı Anadolu'daki hemen hemen tüm yerleşik tarımcı toplulukların atası olduğunun ortaya çıktığını vurguladı.

        "BATI ANADOLU GENİNE RASTLANDI"

        Girmeler'de yaşayan insanlara ait mezarları bulduklarını belirten Erdoğu, "Batı Anadolu'da bugüne kadar bilinen en eski iskeletlere sahip Girmeler yerleşimindeki iskeletler üzerinde antik DNA çalışması yapıldı. Bu dönem iskeletleri üzerinde yapılan antik DNA çalışmaları sonucunda erken Anadolu genine rastlandı" diye konuştu.

        Genlerin Orta Anadolu'da "Anadolu geni" olarak bilinen, milattan önce 17 bin yıllarına ait Pınarbaşı iskeletlerindekilerle benzer olduğunun ortaya çıktığını anlatan Erdoğu, Girmeler'in, Batı Anadolu'daki tüm ilk tarımcı toplulukların atası olduğunu ifade etti.

        Girmeler'in ilk defa seramik, çanak çömlek yapımına geçilmesi açısından da önem taşıdığını vurgulayan Erdoğu, bunun da Batı Anadolu için ilklerden biri olduğunu dile getirdi.

        Girmeler yerleşiminin kenarında, nihai amaçları toplantılar, törenler, ritüel aktiviteler oldukları anlaşılan 3 özel binanın ortaya çıktığını bildiren Erdoğu, bunların, sönmüş kirece küçük taş parçaları karıştırılarak yapılmış terrazzo tabanlı, üzerleri geometrik ya da çizgisel desenlerle bezenmiş yapılar olduğunu söyledi.

        Bu özel yapılardan birinin altında gömüler bulunduğunu belirten Erdoğu, bunun da Batı Anadolu arkeolojisi için bir ilk olduğunu kaydetti.

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        #erken Anadolu geni
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