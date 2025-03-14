Girişimler için uzaktan müşteri olma dönemi

Türkiye İş Bankası, uzaktan kimlik tespiti yönetmeliği kapsamında hayata geçirdiği “Müşteri Olmak İstiyorum” deneyimini girişimler için özelleştirerek, farklı şehirlerde yerleşik teknoloji girişimlerine “İşCep Start-up Müşteri Olmak İstiyorum” hizmeti ile dijitalden müşteri olma olanağı sunduğunu açıkladı.

Startup şube modelinin ilkini Kasım 2021'de İş Kuleleri'nde, ikincisini İzmir'in önde gelen teknoloji girişimcilik merkezlerinden İzQ'da, üçüncüsünü Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (TEKMER) açan bankanın, girişimcilere yönelik ihtisas şubelerini yaygınlaştırma stratejisi doğrultusundaki dördüncü lokasyonunun İşCep olduğı belirtildi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre bu yeni uygulama ile, Türkiye’nin dört bir yanından teknoloji odaklı, inovatif, hızlı ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modellerine sahip girişimciler, girişimcilik şubesine gitmeden “İşCep Start-up Müşteri Olmak İstiyorum” sayesinde İş Bankası müşteri olabiliyor. Girişimcilik şube müşterisi olan startup’lar, Teknolojik Girişimci Paketi’ne erişerek dijital kanallardan havale, EFT işlemlerini ücretsiz yapabiliyor. Maximiles Business Startup Kredi Kart sahibi olarak Amazon Web Services (AWS) iş birliğinde sunulan AWS Activate kredisine erişebilen girişimciler, ayrıca İşCep Startup temasını kullanarak özelleştirilmiş kampanya ve iş birliklerine ulaşabiliyor.

"ÜLKEMİZDEKİ TÜM TEKNOKENTLERE ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, İş Bankası’nın hızlandırma programları, fonları ve iş birlikleriyle girişimcilik ekosisteminin genişlemesini ve derinleşmesini desteklediğini belirterek, “İstanbul, İzmir ve Ankara’daki Girişimcilik Şubelerimizle girişimcilere ve ekosistem paydaşlarına geniş bir değer önerisi sunuyoruz. Şubelerimiz aracılığıyla girişimcilik ekosisteminin %35’ini kapsayan müşteri portföyüne sahibiz. ‘İşCep Start-up Müşteri Olmak İstiyorum’ ile teknoloji girişimlerine özel ürün ve hizmetlerle donatılmış şube modelini ülke geneline yaygınlaştırıyoruz. Bu hizmet ile ülkemizdeki tüm teknokentlere ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

DİJİTALDEN MÜŞTERİ OLMA SÜRECİ

Girişimlerin, öncelikle cep telefonlarına İşCep'i indirip “Start-up Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğine tıkladıktan sonra vergi kimlik, kimlik kartı ve cep telefonu numaraları ile e-posta adresi bilgilerini girmesi gerekiyor. Bireysel müşteri numarası olan girişimciler sadece firmaları için başvuru formunu doldururken, Banka müşterisi olmayanlar önce bireysel müşteri olarak işlemlere başlayabiliyor.

Tek ortaklı limited şirketler süreci uçtan uca dijital ortamda tamamlarken, birden fazla ortaklı limited şirket veya anonim şirket sahipleri süreci uzaktan portföy yöneticisi aracılığıyla tamamlayabiliyor.