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        Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Girişik birleşik cümle nedir? Yapısına göre girişik birleşik cümle örnekleri ve konu anlatımı neler? htedp

        Girişik birleşik cümle nedir? Yapısına göre girişik birleşik cümle örnekleri ve konu anlatımı neler?

        Girişik birleşik cümleleri tanımak için cümlede bir fiilimsi bulunup bulunmadığına bakılabilir. Fiilimsi, cümlenin bir parçası haline gelerek, yan cümlenin anlamını güçlendirir. Bu yapılar, Türkçenin anlatım çeşitliliğini artırır ve daha etkili bir dil kullanımına olanak tanır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 15:35 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:35
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        Girişik birleşik cümle nedir?
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        GİRİŞİK BİRLEŞİK CÜMLE NEDİR?

        Girişik birleşik cümle, içinde fiilimsi bulunan birleşik cümle türüdür. Bu cümlelerde, temel cümlenin içinde fiilimsiyle kurulan bir yan cümle yer alır. Yan cümle, temel cümlenin herhangi bir ögesi (özne, nesne, tümleç vb.) olabilir.

        GİRİŞİK BİRLEŞİK CÜMLE ÖRNEKLERİ

        Girişik birleşik cümleler, Türkçede dilin anlatım gücünü artıran önemli cümle yapılarındandır. Temel cümle ile fiilimsi içeren bir yan cümle birleşerek anlam bütünlüğü oluşturur. Bu tür cümleler, dilde zenginlik sağlar ve daha karmaşık düşünceleri, duyguları veya olayları daha etkili bir şekilde ifade etmeye olanak tanır.

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        Girişik birleşik cümlede bir temel cümle bulunur ve bu temel cümle içerisinde bir yan cümle yer alır. Yan cümle, fiilimsiyle kurulur. Yan cümlede yer alan fiilimsi (isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil) cümledeki yükleme bağlanarak yan cümleyi oluşturur. Bu fiilimsi, yan cümlenin işlevini belirler. Yan cümle, temel cümlenin bir ögesi olarak görev yapar. Bu öge, özne, nesne, tümleç veya dolaylı tümleç gibi cümle elemanlarından biri olabilir.

        Örnekler:

        • "Kitap okumayı çok seviyorum." Burada “okumayı” isim-fiildir ve yan cümleyi oluşturur. "Kitap okumak" bir eylem, sevdiğiniz bir şeydir. Temel cümlede fiil "seviyorum" olup, yan cümle fiilimsiyle oluşturulmuştur.
        • "Eve gelirken ekmek aldım." Burada "gelirken" zarf-fiil olup, "eve gelirken" eylemini açıklayan bir yan cümledir. Temel cümlede ana fiil "aldım"dır.
        • "Çalışan insanları takdir ederim." Buradaki “çalışan” sıfat-fiildir. Yan cümle, "çalışan insanları" ifadesiyle “insanlar” hakkında bir özellik belirtir. Temel cümle ise takdir etme eylemini ifade eder.
        • "Gezmeye gitmemiz hepimizi mutlu etti." Burada "gezmeye" isim-fiil olup, "gezmek" eylemini anlatır ve yan cümleyi oluşturur. Temel cümlede ise bu eylemin hepimizi mutlu ettiği belirtilir.

        Girişik birleşik cümlelerdeki yan cümle, temel cümle ile iç içe geçmiş şekilde anlam bütünlüğü oluşturur. Bu cümle yapısı, düşüncelerin daha derin ve etkili bir biçimde ifade edilmesini sağlar. Girişik birleşik cümleler, dilin anlatım zenginliğini artıran ve yazılı anlatımda karmaşık düşünceleri daha anlaşılır kılan önemli bir dil yapısıdır. Bu yapıyı kullanmak, anlatımda derinlik ve renk sağlar, okuyucunun veya dinleyicinin dikkatini çeker.

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        "Arkadaşımın önerdiği kitabı okumayı çok sevdim."

        Yan cümle: "okumayı" (isim-fiil), temel cümle: "Arkadaşımın önerdiği kitabı çok sevdim."

        "Sabahları erken kalkmayı alışkanlık haline getirdim."

        Yan cümle: "kalkmayı" (isim-fiil), temel cümle: "Sabahları erken getirdim."

        "Ders çalışırken müzik dinlemeyi tercih ediyorum."

        Yan cümle: "dinlemeyi" (isim-fiil), temel cümle: "Ders çalışırken tercih ediyorum."

        "Güzel bir tatil yapmak, tüm stresimi unutmamı sağladı."

        Yan cümle: "yapmak" (isim-fiil), temel cümle: "Tüm stresimi unutmamı sağladı."

        "Gece boyunca yazmak, benim için bir rahatlama yöntemi oldu."

        Yan cümle: "yazmak" (isim-fiil), temel cümle: "Benim için bir rahatlama yöntemi oldu."

        "Yeni işine başlamadan önce tatil yapmayı düşündü."

        Yan cümle: "yapmayı" (isim-fiil), temel cümle: "Yeni işine başlamadan önce düşündü."

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        "Her sabah koşuya çıkarken sağlıklı kalmayı amaçlıyorum."

        Yan cümle: "çıkarken" (zarf-fiil), temel cümle: "Sağlıklı kalmayı amaçlıyorum."

        "Derslerin sonunda sınavı geçebilmek için daha çok çalışmam gerektiğini fark ettim."

        Yan cümle: "geçebilmek için" (fiilimsi), temel cümle: "Daha çok çalışmam gerektiğini fark ettim."

        Bu örneklerde, yan cümle fiilimsi kullanılarak temel cümlenin bir ögesi hâline getirilmiş ve cümleler birleşik hale getirilmiştir.

        GİRİŞİK BİRLEŞİK CÜMLE NASIL ANLAŞILIR?

        Girişik birleşik cümle, iki ya da daha fazla bağımsız cümlenin birleştirilmesiyle oluşturulan cümle türüdür, ancak bu cümlelerde önemli bir fark vardır: Cümlelerin birleşmesinde fiilimsi kullanılır. Fiilimsi, bir fiilin isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılmasını sağlayan dil bilgisel yapıdır. Bu nedenle, girişik birleşik cümlelerde fiilimsi yer alan yan cümle, ana cümle ile anlam ilişkisi kurarak birleşik bir yapı oluşturur. Girişik birleşik cümleyi anlamanın en belirgin yolu, cümledeki fiil ya da fiilimsi aracılığıyla yan cümlenin, temel cümlenin bir ögesi hâline gelmesidir. Bu ögeler, cümlenin öznesi, nesnesi, tümleci veya dolaylı tümleci olabilir.

        Bir girişik birleşik cümlede yan cümle, mutlaka bir fiilimsiyle kurulur. Fiilimsi, cümlenin yüklemiyle birleşerek anlamı genişletir ve temel cümleyi güçlendirir. Örneğin, "Kitap okumayı çok seviyorum." cümlesinde, "okumayı" kelimesi bir isim-fiildir ve yan cümleyi oluşturur. Burada, "okumayı" kelimesi fiilimsi olduğu için, bu ifade ana cümlenin bir öğesi olur ve cümle birleşik hale gelir. Yan cümle "Kitap okumayı" ifadesi, "seviyorum" yüklemine bağlanarak anlam bütünlüğü oluşturur.

        Girişik birleşik cümleleri anlamanın bir diğer yolu, yan cümlenin, temel cümlenin anlamını desteklemesi veya açıklaması ile ilgilidir. Bu tür cümlelerde, yan cümle, ana cümlenin bir parçası olarak, bir durumu daha ayrıntılı hale getirebilir, bir eylemi ya da durumu açıklayabilir veya öznenin tutumunu belirtir. "Eve gelirken ekmek aldım." cümlesi, "gelirken" zarf-fiiliyle oluşturulmuş bir yan cümle içerir. Bu yan cümle, ana cümleyi açıklayan bir zarf işlevi görür. Burada, temel cümle "Ekmek aldım" ve yan cümle "Eve gelirken" kısımları birleşerek, zaman ve mekanla ilgili ek bilgi verir.

        Bir girişik birleşik cümlede, yan cümle çoğunlukla bir fiilimsi aracılığıyla ana cümlenin ögelerinden birini tamamlar. Örneğin, "Çalışan insanları takdir ederim." cümlesinde, "çalışan" sıfat-fiilidir ve "insanlar" kelimesini nitelendirerek, yan cümleyi oluşturur. Temel cümlede "takdir ederim" yüklemi ise bu eylemi belirtir. Buradaki sıfat-fiil, cümlenin anlamını zenginleştirir ve daha ayrıntılı hale getirir.

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