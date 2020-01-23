Girift sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Birçok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

GİRİFT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, girift şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "grift" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'girift'tir.

GRİFT NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık' anlamına gelen girift, Türkçeye Farsçadan geçmiştir.

GİRİFT NEDİR?

Girift, Klasik Türk müziğinde kullanılmış, neye benzer bir çalgıya verilen isimdir.

Girift ayrıca, güzel yazı sanatında boş yer bırakmayacak biçimde iç içe istif edilmiş yazıyı tanımlamak için kullanılır.