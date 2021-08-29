Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Bordo-mavililerin tek golünü 7. dakikada Nwakaeme kaydetti.
Yıldız oyuncu, ligdeki 3. maçında da gol kaydetmeyi başarırken Fırtına ise 3'te 3 yaparak milli araya 9 puanla girdi.
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STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Hayrullah Bilazer), Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Serginho, Aziz Eraltay (Dk. 46 Sankhare), Pelupessy (Dk. 87 Champness), Flavio, Diabate (Dk. 75 Balde), Umut Nayir (Dk. 46 Doukara)
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Abdülkadir Ömür (Dk. 59 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 59 Siopis), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 75 Koita)
GOL: Dk. 7 Nwakaeme (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Dk. 4 Bakasetas, Dk. 25 İsmail Köybaşı, Dk. 72 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 44 Pelupessy (GZT Giresunspor)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topa kaleci Okan Kocuk'un müdahalesi yetersiz kaldı. Nwakaeme'nin dokunuşuyla top ağlara gitti: 0-1
23. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.
29. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan yaptığı ortada Zeki Yavru'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.
36. dakikada Flavio, sağdan topu ceza sahası içerisine gönderdi. Umut Nayir'in şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahası içinde seken topa, Zeki Yavru vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.
37. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Bakasetas'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
58. dakikada Flavio'nun pasında sağ çaprazdan Zeki Yavru'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.
63. dakikada Serginho'nun sağdan ortasında yükselen Sankhare'nin altıpas önünden kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
70. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Siopis'in attığı şutta kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.
86. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Koita'nın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahale ettiği top kornere gitti.
90+3. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası önünden attığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
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