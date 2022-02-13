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Giresunspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta GZT Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Ligde 2 hafta sonra kazanan sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından 40 puana yükseldi. Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

13.02.2022 - 10:05 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜNTEKİN ONAY: Sahanın yıldızı Mert Hakan’ın orta alanda kazanılan bir topun ardından yaptığı asistle gelen Valencia golü ise maçın dönüm noktası oldu. Bu golün ardından oyun üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe, Giresunsporspor’un zaaflarından faydalanmayı bildi. 

  • Dün koşan, istekli bir Fenerbahçe izledik. Orta alanda Mert Hakan çok çalıştı ve iyi futbol oynadı. Hücumda Valencia güçlü ve diriydi. Ferdi verilen görevi yine başarıyla yerine getirdi. Özellikle orta sahada bu kadar eksik olmasına rağmen dün iyi futbolla kazanmak Fenerbahçe için Slavia maçı öncesi önemliydi. 

  • ERCAN GÜVEN: Fenerbahçe’nin golden sonra verdiği tepki, geride kalan haftalara bakıldığında iyi bir puandı… Mimarları ise her pozisyonun hazırlanışında yer alan, gole katkı yapan Mert Hakan başta olmak üzere, solda öne arkaya arı gibi çalışan Ferdi ve gol aramayı asla bırakmayan Valencia idi. 

  • Serdar’ın oynamak istemesine rağmen kafaya aldığı darbenin tehlikeleri göz önüne alınarak çıkması adeta bir sorun haline gelmişken, Pelkas 65 metre sürdüğü topu Giresun ağlarına göndererek hem Fenerbahçe’yi rahatlattı, hem de “eski Pelkas” olma yolunda olduğunu göstererek geleceğe umut kattı. Devamı gelirse, Pelkas “devre arası transfer” gibi bir şey olur Fenerbahçe için. 

  • Fenerbahçe için sadece tabela önemli değildi bu maçta. Galibiyeti değil, farkı kaçırdı Fenerbahçe… Üstelik deplasmanda. Ne kadar uzun süredir söylenmemiş bir cümle değil mi?

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