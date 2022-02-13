TÜMER METİN: İsmail hoca Serdar ve Pelkas'la ikinci yarıya başladı. Pelkas'ın özellikle Fenerbahçe'nin hücum aksiyonları için ne kadar önemli olduğunu gördük. Pelkas'ın şu takımda bulamadığı dakikaları düşünüyorum. Onun da kötü geçirdiği haftalar var ama Pelkas'ın kötü oynadığı haftalar oldu ama Serdar Dursun'un yerine giren Berisha kadar kötü oynadığı maç olmadı.