Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı açıklamada, takımın 11 Mayıs Pazartesi günü Giresunspor tesislerinde toplanarak hazırlıklara başlayacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nca hazırlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü çerçevesinde çalışmalara teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde başlayacaklarını aktaran Eren, "Biz liglerin oynanmasını şu anki yerimizden dolayı istiyoruz, sonuçta Süper Lig şansımız var ancak ne kadar sağlıklı olacak olduğunu bilemiyoruz. Burada takımları toplayıp sonra tekrardan 'ligler iptal' dediklerinde ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Eren, ucu açık bir durum olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz net bir karar istiyoruz, ya oynatılacak, ya oynatılmayacak. Bizim aslında derdimiz net bir cevap almak, şu an oynatılacak denildi ancak yine ucu açık. Bir tane futbolcuda virüs tespit edildiğinde o takım ne yapacak? Oynayacak veya oynamayacak belli değil. Yani ben hala belirsizlik var diye görüyorum."