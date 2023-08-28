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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Giresunspor - Bandırmaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Giresunspor - Bandırmaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 23:17 Güncelleme: 28.08.2023 - 23:17
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        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.

        Stat: Çotanak Spor Kompleksi

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Kemal Elmas

        Bitexen Giresunspor: Erhan Anapa, Talha Ünvan, Faruk Can Genç, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 46 Furkan Kütük) , Şahin Dik (Dk. 90+3 Mustafa Eren Keskin), Erol Can Akdağ, Kadir Seven, Çekdar Orhan, Ertuğrul Şenlikoğlu, Savicevic, Mert Han Kurt (Dk. 72 Emre Nizam)

        Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Emrehan Aydoğan, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkcı, Mücahit Aybakoğlu, Mulumba, Rahmetullah Berişbek (Dk. Levent Ayçiçek), Jozefzoon (Dk. 87 Mustafa Çeçenoğlu), Doğan Can Davas (Dk. 59 Soukou), Metehan Mimaroğlu (Dk. 71 Mustafa Saymak), Djitte (Dk. 88 Bobadilla)

        Gol: Dk. 16 Jozefzoon (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Mert Han Kurt, Dk. 81 Erol Can Akdağ, Dk. 90 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor), Dk. 81 Djitte (Teksüt Bandırmaspor)

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