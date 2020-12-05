TFF 1. Lig’in 12. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti

Giresunspor: 2 - Eskişehirspor: 0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy

Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Sadi Karaduman (Dk. 46 Milinkovic),Diarra, Hayrullah Bilazer, Erol Can Akdağ, Mehmet Taş, Uzodimma (Dk. 72 Helder Tavares),Sergio (Dk. 86 Traore),Caner Hüseyin Bağ (Dk. 72 Muhammed Himmet Ertürk),Eren Tozlu (Dk. 86 Yasin Ozan)

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş (Dk. 54 Alperen Kocabaş),Tolga Yakut, Furgan Polat (Dk. 71 Sholaja),Mehmet Özcan, Talha Erdoğan, Alimi, Onur Bayramoğlu (Dk. 82 Onurhan Uyanık)

Goller: Dk. 66 Eren Tozlu, Dk. 68 Sergio (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Furgan Polat (Eskişehirspor),Dk. 28 Hayrullah Bilazer, Dk. 88 Erol Can Akdağ (Giresunspor)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

15. dakikada Kerem’in kullandığı serbest vuruşun ardından savunmadan dönen topta Sergio'nun şutunda kaleci Ekrem meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.

23. dakikada orta sahadan gelen topu alan Sergio, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gol şansı deneyen Sergio’nun şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.

57. dakikada Milinkovic ceza sahasının dışından kaleye çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

66. dakikada Milinkovic’in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

68. dakikada orta sahada topu alan Eren’in derinlemesine gönderdiği pasa hareketlenen Sergio, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0