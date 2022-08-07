MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sol kanattan Sergio'nunSergio'nun ortasında topla buluşan Bajic'inBajic'in şutu kaleci Ertaç'tan döndü. Atağın devamında yaşanan karambolde Ertaç kaleye yönelen şutların filelerle buluşmasına engel oldu.

23. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Gökhan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

29. dakikada Gökhan’ın ortasında ceza sahası içinde BelhandaBelhanda, topu direğin yanından filelerle buluşturdu. 0-2.

56. dakikada sağ kanattan ilerleyen Sergio'nunSergio'nun kale önüne ortasında SainzSainz topu ağlara yolladı. 1-2

76. dakika atağa geçen hızla rakip ceza sahasına ilerleyen AlexisAlexis Perez'inPerez'in ortasında Sainz'inSainz'in vuruşunu kaleci Ertaç uzaklaştırdı.

81. dakikada Semih’in pasında topla buluşan OnyekuruOnyekuru rakibini geçerek çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

90+2. dakikada gelişen GiresunsporGiresunspor atağında Mert Han’ın uzun pasında RahmetullahRahmetullah BerişbekBerişbek, yaklaşık 23 metreden sert şutunda topu köşeden filelere gönderdi. 2-3