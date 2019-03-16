18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto 1´inci Ligde Giresunspor, sahasında oynadığı maçta İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.
GİRESUNSPOR: 0 - İSTANBULSPOR: 0
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Burak Şeker (x),Ata Yıldırım (x),Engin Erdem (xx)
GİRESUNSPOR: Kayacan (xx),Berkan (xx),Aykut (xxx),Çağlar (xx),Hüsamettin (xx),Renan Da Silva (xx),Tevfik (xx),Michel Landel (xx),Volkan (x) (Dk.61 Ba Adama x),Muhammet (xx) (Dk. 90 Bahadır),Abiola Dauda (x) (Dk. 46 Miljan Skrbic)
İSTANBULSPOR: Alperen (xx),Eslem (xx),Wellington (xx),Patrick Etoga (xxx),Duhan (xx),Muhsin (xx),Onur (xx),Muhammed Enes (xx) (Dk. 65 Ali x),Uygar Mert (x) (Dk. 69 Muhammed Demirci x),Halil İbrahim (xx) (Dk. 88 Aldin Cajic),İbrahim (x)
SARI KARTLAR: Uygar Mert, Duhan, Halil İbrahim (İstanbulspor)
KIRMIZI KART: Dk. 59 Miljan Skrbic (Giresunspor)
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MAÇTAN DAKİKALAR
12´nci dakikada orta sahadan atılan derinlemesine pası Eslem bekletmeden İbrahim´e aktardı. İbrahim penaltı noktası üzerinden plase denedi, top yandan auta çıktı.
18´inci dakikada Eslem, Uygar Mert´e hızlı oynadı, Mert bekletmeden Muhammed Enes´i gördü. Enes´in yerden sert şutu Kayacan´ın ellerinde kaldı.
35´inci dakikada Muhammed Enes´in sol çaprazdan sert şutunu Kayacan parmaklarının ucuyla kornere yolladı.
İkinci yarının hemen başında topu kazanan Skrbic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Alperen topa sahip oldu.
59´uncu dakikada rakibine faul yapan Miljan Skrbic, ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
65´inci dakikada Enes solda Berkan´dan sıyrıldıktan sonra açısı çok dar olmasına rağmen kaleyi denedi. Kayacan iki hamlede topun sahibi oldu.
70´inci dakikada Giresunspor, Çağlar ile sağ kanattan serbest atış kullandı. Penaltı noktasına ortalanan topu Aykut kafayla ağlarla yollasa da pozisyona ofsayt bayrağı kalktı.
72´nci dakikada Ali Dere, İbrahim, Muhammed paslaşmasında Muhammed´in aşırma vuruşu yandan auta gitti.
74´üncü dakikada Çağlar´ın kullandığı serbest atışta top çok az farkla üstten auta çıktı.
İki takımın geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sona erdi.
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