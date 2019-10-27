İlçeye bağlı Sınır köyünde Ahmet Çil'e (95) ait evde yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Giresun, Yağlıdere ve Espiye belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahale ettiği yangında Ahmet Çil ve oğlu Osman Çil'in (60) cesedine ulaşıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet tedbirleri alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekletiliyor.