Giresun'da unutulmaya yüz tutmuş otçu göçü geleneği canlandırıldı
Giresun'un Görele ilçesinde yaylada gerçekleştirilen kampta unutulmaya yüz tutmuş otçu göçü geleneği canlandırıldı
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Sacayak Derneği ve Giresun Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yürütülen 'Otçu Göçü Geleneğinin Yaşatılması' projesi kapsamında Böğürtlen Düzü Yaylası'nda etkinlik düzenlendi.
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Proje ekibi, saha çalışmalarıyla tarihi yayla yollarındaki konaklama noktalarını keşfederek, otçu göçü rotasını yeniden canlandırmayı hedefledi.
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Kamp katılımcıları, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüyle Çepni kültüründe önemli yere sahip olan yayla göçü rotasını takip etti.
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Bu rota üzerindeki tarihi patika yollar, taş döşemeler ve konaklama noktaları, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.
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