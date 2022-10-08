Giresun'da tartışılan ofsayt kararı

Maçın son dakikalarında eşitlik için rakip kaleye yüklenen Karadeniz temsilcisi, savunmanın arkasına sarkan Oğulcan'ı topla buluşturdu ve 26 yaşındaki futbolcu, topu ağlara gönderdi. Ancak VAR izlenen pozisyon sonrası bu gol geçerli sayılmadı.

Giresunspor cephesi bu karara yoğun itirazda bulundu.

OĞULCAN: KURAL MI DEĞİŞTİ?

Giresunsporlu Oğulcan Çağlayan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.90. dakikada Beşiktaş filelerini havalandıran ancak pozisyon öncesinde ofsayt olduğu için golü iptal edilen Oğulcan, hakemin kararına tepki gösterdi.

Oğulcan, "Beşiktaş'ı tebrik ederim, kazandılar. Benim de ilk golüm olacaktı ve çok anlamlı olacaktı. Maç oynanırken oyun kuralları değişmediyse, elin önde olunca ofsayt olmayacağını biliyorum. Yanlış biliyorsam affola. Hakem hocamız benim ofsayt olmadığımı, Hayrullah'ın elinin ofsayt olduğunu söyledi. Pozisyon ofsayt değil. Hayrullah'ın sadece eli önde. Beşiktaş kazandı ama son 10 dakikada beraberliği hak ettik. Sonuç böyle oldu." ifadelerini kullandı.

* Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır