Giresun'da selden etkilenen okulda eğitime 1 gün ara

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Giresun'da debisi yükselen dereden bahçesine su dolan Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Okul ile ulaşım sağlayan köprü güvenlik açısından ulaşıma kapatıldı.

Giresun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Giresun il merkezinde Batlama Deresi Vadisi’nin yüksek kesimlerine ani yağan yağmur sonrasında, ilimiz merkez Çaldağ köyünde bulunan Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu’nun yanında bulunan deredeki su seviyesi, ana yoldan okula ulaşımı sağlayan köprünün üzerine ve okulun bahçesine kadar yükselmiştir. Köprü, İl Özel İdaresi ve İl AFAD yetkililerince güvenlik açısından araç trafiğine kapatılmış olup su seviyesinin düşmesinden sonra gerekli teknik inceleme yapılacaktır. Bu nedenle Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim öğretime, cuma günü olmak üzere bir gün süreyle ara verilmiştir. Dere yatağındaki su seviyesinin yükselmeye başlamasıyla birlikte; AFAD, Jandarma, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerekli olan yerlere anında müdahale edilmiştir. Zamanında alınan önlemler sayesinde vadide kayda değer bir olumsuzluk yaşanmamış olup bölgede gerekli önlemler alınarak, olabilecek muhtemel taşkınlara karşı da ekipler hazır olarak bekletilmektedir.”denildi.