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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun'da ağaç kesim işinde çalışan Hasan Yaman ağacın altında kalıp öldü - Giresun haberleri | Son dakika haberleri

        Ormanda feci ölüm!

        Giresun'un Güce ilçesinde, ağaç kesim işinde çalışan 40 yaşındaki Hasan Yaman, kestiği ağacın altında kaldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Yaman, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 08:30 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:27
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        Giresun'da alınan bilgiye göre, Güce ilçesindeki Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda ormanlık alanda kesim yapıldığı sırada Hasan Yaman'ın (40) üzerine ağaç devrildi.

        SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

        AA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Yaman, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YAŞAMINI YİTİRDİ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #giresun
        #Son dakika haberler
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