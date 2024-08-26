Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Giresun'da "30. Çamoluk Bal Festivali" | Son dakika haberleri

        Giresun'da "30. Çamoluk Bal Festivali" gerçekleştirildi

        Giresun'un Çamoluk ilçesinde "30. Çamoluk Bal Festivali" düzenlendi. Festivale katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Çamoluk ve Kelkit Havzasının zengin florası ile muazzam bir servet taşıdığını belirterek, "Bu etkinliğin teması bal, yani tarım bizim stratejik bir unsurumuz. Sadece Türkiye'mizin değil tüm ülkeler geleceğin dünyasında tarımın makineden önemli olduğunun farkındalar" dedi. Çamoluk Belediye Başkanı Ekrem Bakırhan ise arıcıların emekle ürettiği balların ilçenin temiz havasının ve çalışkan insanlarının bir eseri olduğunu ifade etti. Festival kapsamında "En iyi bal yarışması" da gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Giresun'un Çamoluk ilçesinde "30. Çamoluk Bal Festivali" düzenlendi. Çamoluk Kaymakamlığı, Çamoluk Belediye Başkanlığı, Çamoluk Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından organize edilen festival kortej yürüyüşü ile başladı. Göl Park'ta devam eden festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        • 2

          Festivale katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, Çamoluk ve Kelkit Havzasının zengin florası ile muazzam bir servet taşıdığını söyledi.

        • 3

          Çamoluk'un ilçe olarak Giresun'a kattığı stratejik bir potansiyel olduğuna işaret eden Serdengeçti, şunları kaydetti: "Giresun vilayetimizi diğer Karadeniz vilayetlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi de bizim güneyimizdir. Giresun'un geniş coğrafyasında Çamoluk, Alucra ve Şebinkarahisar ilçeleri bize ayrı bir zenginlik, ayrı bir güç katar. Bu bizim için son derece önemlidir. Coğrafyası, kültürü Giresun'u zenginleştirir. Bu tür etkinlikler ilçeler için önemlidir."

        • 4

          Tarımın stratejik bir unsur olduğuna işaret eden Serdengeçti, "Bu etkinliğin teması bal, yani tarım bizim stratejik bir unsurumuz. Sadece Türkiye'mizin değil tüm ülkeler geleceğin dünyasında tarımın makineden önemli olduğunun farkındalar" dedi.

        • 5

          Çamoluk Belediye Başkanı Ekrem Bakırhan ise arıcıların emekle ürettiği balların ilçenin temiz havasının ve çalışkan insanlarının bir eseri olduğuna dikkati çekerek, "Bu festival Çamoluk halkının misafirperverliğini, kültürel değerlerine olan bağlılığını ve geleceğe olan inancını yansıtmaktadır. Bu vesileyle organizasyonda emeği geçenlere ve bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

        • 6

          Konuşmaların ardından festival kapsamında "En iyi bal yarışması" gerçekleştirildi. Yarışmada birinciliği elde eden Şükrü Yenice'nin balı bir iş adamı tarafından 200 bin liraya satın alındı. Festivalde ayrıca "bal ağası" da seçildi. Festivalde yöresel sanatçılar konserleri ile sürdü. Festivale, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Çamoluk Kaymakamı Faruk Carfi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        İzlanda'da buz mağarası çöktü
        İzlanda'da buz mağarası çöktü
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Habertürk Anasayfa