Çamoluk'un ilçe olarak Giresun'a kattığı stratejik bir potansiyel olduğuna işaret eden Serdengeçti, şunları kaydetti: "Giresun vilayetimizi diğer Karadeniz vilayetlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi de bizim güneyimizdir. Giresun'un geniş coğrafyasında Çamoluk, Alucra ve Şebinkarahisar ilçeleri bize ayrı bir zenginlik, ayrı bir güç katar. Bu bizim için son derece önemlidir. Coğrafyası, kültürü Giresun'u zenginleştirir. Bu tür etkinlikler ilçeler için önemlidir."