Giresun alayları, Sakarya Meydan Muharebesi'ne 3 ay yürüyerek ulaşmış

Kahraman, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği olarak "Tarihimi Öğreniyor, Tabiatı Seviyorum, Sakarya Meydan Muharebesinin Önemi, Şehitliklerin Gençlere Tanıtılması" projesini 3 yıl önce başarıyla tamamladıklarını söyledi.
Proje tamamlandıktan sonra da bu alanda çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Kahraman, pandemi önlemlerini alarak Ankara'nın Polatlı ve Haymana bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu kaydetti.
Kahraman, Sakarya Meydan Muharebesi'nde zafer kazanılmasının 99. yılı olduğunu anımsatarak, "Devletimiz Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı, Haymana bölgesine büyük ilgi ve alaka gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2014-2015 yılında bölge 'tarihi milli park' ilan edildi. 100 milyon liraya yakın yatırım yapıldı ve şehitlikler ortaya çıkarıldı, müzeler kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da 13 Eylül 2020'de teşrif edeceklerdi ancak pandemi dolayısıyla tören sade olarak gerçekleşti. Zaferin 100. yılı için ciddi hazırlıklar yapılıyor." diye konuştu.
Sakarya Meydan Muharebesi'nin tarihteki önemini ve zaferin imkansızlıklar içinde kazanıldığını belirten Kahraman, şöyle konuştu:
"Sakarya Meydan Muharebesi kadını, erkeği ve çocuğuyla tüm Anadolu insanının başarısıdır. Haymana Mangal Dağı bölgesinde araştırma yaparken gönüllü Giresun alaylarını tespit ettik. Giresun 1920-1921'li yıllarda Trabzon'a bağlı küçük bir ilçe durumunda. 2 gönüllü alay, 42. Gönüllü Giresun Alayı ve 47. Gönüllü Giresun Alayı 3 ay yürüyerek Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılıyor. Bölgenin Komutanı Fahrettin Altay Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çeker Haymana Mangal Dağı'ndan 'Cephe düşüyor, geri çekilmek zorundayız.' der. Mustafa Kemal Paşa 'Çekilmeyin, gönüllü alay geliyor, orada mücadele edecek.' 42. Gönüllü Giresun Alayı Komutanı Hüseyin Avni Alparslan başkanlığında, 47. Gönüllü Giresun Alayı da Gazi Topal Osman Ağa başkanlığında bölgeye gelir. Cansiperane mücadele verilir. Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabında da net anlatılır. Hüseyin Avni Alparslan 26 Ağustos-27 Ağustos'ta Haymana Mangal Dağı'nda yaralanır ve şehit olur."
- "Sakarya Meydan Muharebesi'ni her yönüyle gençlerin çok iyi bilmesi gerekir"
Haymana Mangal Dağı ve Polatlı bölgesinde çok sayıda Giresunlu şehidin olduğunu ifade eden Kahraman, Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında en çok şehidin verildiği ilin Giresun olarak geçtiğini söyledi.
Kahraman, 42. Gönüllü Giresun Alayı ve 47. Gönüllü Giresun Alayının 4 bin ila 6 bin arasında askerden oluştuğunu dile getirerek, "Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra hayatta kalan az sayıdaki gönüllü Giresunlu, Büyük Taarruz'a katılmak üzere Afyonkarahisar'a hareket eder. Afyonkarahisar'ın İscehisar Dede Sivri Tepesi'nde yine cephenin kazanılmasında büyük yararlılık göstermişlerdir. Bugün Afyonkarahisar'ın İscehisar Dede Sivri Tepesi'nde Gönüllü Giresun Alayları Şehitliği vardır. Her yıl ağustos ayında burada anmalar yapılır." ifadesini kullandı.
Kahraman, muharebeye sadece gönüllü Giresun alaylarının gelmediğini belirterek, "Haymana Mangal Dağı düşerse Meclis Kayseri'ye taşınma kararı alınır. Kayseri Taş Mektep o zaman okuldur ve bu mektebin 60'a yakın öğrencisi de gönüllü olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne gelir. Taş Mektep o sene mezun vermez." şeklinde konuştu.
Sakarya Meydan Muharebesi'ni her yönüyle gençlerin çok iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Kahraman, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin verdiği mücadelenin Sakarya Meydan Muharebesi'nin dünya kamuoyuna anlatılması gerekliliğini gösterdiğini kaydetti.
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