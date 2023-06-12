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Girdiği markette bale yapan kadının dansı kamerada

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde girdiği süpermarkette çalan müzik eşliğinde bale yapan kadının gösterisini güvenlik kamerası kaydetti

Giriş: 12.06.2023 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
Müziği duyunca dans etmeye başladı! Markette bale yapan kadın kamerada!
AA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'ndeki bir süpermarkete alışveriş için giren kadın, içeride çalan müziği duyunca ceketini çıkararak dans etmeye başladı.

AA'nın haberine göre yaptığı hareketlerden bale yaptığı anlaşılan kadın, yaklaşık 1 dakikalık gösteri sundu.

Rafları düzenlerken yaşlı kadının dans ettiğini fark eden bir market çalışanı, dansı şaşkınlıkla izledi. Kadının sunduğu dans gösterisini iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Kadının market çalışanına, gençliğinde bale yaptığını, markette çok sevdiği bale müziğinin çaldığını duyunca dayanamadığını, dans etmek istediğini söylediği öğrenildi.

*Haberin görselleri ve video İHA tarafından servis edilmiştir.

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