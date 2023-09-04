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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gipsy Kings 19 Eylül'de İstanbul'da

        Gipsy Kings 19 Eylül'de İstanbul'da

        Efsane grup Gipsy Kings, 19 Eylül'de Zorlu PSM'de latin müzik rüzgarı estirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:04
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        Gipsy Kings 19 Eylül'de İstanbul'da
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        Latin müziğin dünya çapında bilinen efsane grubu Gipsy Kings, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortaklığıyla Türkiye’deki müzikseverlerle buluşmaya geliyor! Gipsy Kings by Andre Reyes Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla aralarında 'Djobi Djoba', 'Bamboleo', 'Baila Baila', 'La Dona', 'No Volvere', 'Bem, Bem, Maria', 'Volare' ve 'Un Amor' adlı eserlerin de yer aldığı şarkılardan oluşan bir repertuvar ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

        Batı pop ve Latin ritimleri ile geleneksel flamenko stillerini harmanlayan ve dünyanın dört bir yanında unutulmaz konserlere imza atan Gipsy Kings, kurucu üyelerinden dünyaca ünlü Andre Reyes’ın yönetiminde ailenin diğer müzisyen üyelerinin de yer aldığı kadroyla 19 Eylül akşamı hayranlarına latin ezgileriyle dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Konserin biletreli satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Gipsy Kings
        #konser
        #müzik
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