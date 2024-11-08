Giovanni van Bronckhorst'un Başakşehir planı!
Avrupa Ligi'nde Malmö'yü yenerek 2. galibiyetini alan Beşiktaş, Süper Lig'deki Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da kritik maç öncesinde kadrosu netleşiyor.
Avrupa Ligi'nde 6 puana ulaşarak haftayı 18. sırada kapatan Beşiktaş, Süper Lig'de de Başakşehir'i yenerek Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgilerinin ardından moral bulmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlanan Ciro Immobile'nin yokluğunda Semih Kılıçsoy forvette görev alırken tam olarak iyileşen Gabriel Paulista da 11'de görev aldı.
Yine sakatlıktan dönen ancak tam hazır olmayan Milot Rashica ise kadroda olsa da ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
5 maçtır yedek başlayan, son 2 maçta ise süre alamayan Musrati de Rashica ile birlikte sonradan oyuna girenler arasındaydı.
Malmö karşısında goller de değişikliklerin ardından gelirken teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ikinci yarıdaki kadroyu Başakşehir karşısında da sahaya sürmesi bekleniyor.
Başakşehir maçına kadar tam hazır hale gelmesi planlanan Milot Rashica sağ kanattaki yerine dönecek, golünü atan Semih Kılıçsoy ise yine ileri uçta görev alacak.
Musrati'nin de Başakşehir deplasmanı ile birlikte 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.