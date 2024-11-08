Giovanni van Bronckhorst'un Başakşehir planı!

Avrupa Ligi'nde 6 puana ulaşarak haftayı 18. sırada kapatan Beşiktaş, Süper Lig'de de Başakşehir'i yenerek Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgilerinin ardından moral bulmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlanan Ciro Immobile'nin yokluğunda Semih Kılıçsoy forvette görev alırken tam olarak iyileşen Gabriel Paulista da 11'de görev aldı.

Yine sakatlıktan dönen ancak tam hazır olmayan Milot Rashica ise kadroda olsa da ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

5 maçtır yedek başlayan, son 2 maçta ise süre alamayan Musrati de Rashica ile birlikte sonradan oyuna girenler arasındaydı.