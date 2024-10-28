Giovanni van Bronckhorst'tan derbi sonrası sert tepki: Açıklama bekliyorum

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Rams Park’ta Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk etti. Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst açıklamasında; "Tabii ki hayal kırıklığı oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama oyunu oynama şeklimizi cidden beğendim. Biz buyuz. Çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü Pazar günü takımının yanında olmak istiyorum. Cidden Galatasaray'ın neden kırmızı kart görerek 10 ya da 9 oyuncuya düşmediğini anlamıyorum. Buraya gelip Beşiktaş olduğumuzu ve kimseden korkmadığımızı gösterdik. Duran toplardan fırsatlar verdik. Ersin daha barajı kurarken ikinci golde hakem oyunu başlattı. Hakemin performansı için açıklama bekliyorum. Oyuncularım karnımdan yumruklandı, rakip tarafından çift atlama yapıldı." dedi.