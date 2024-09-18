Gio'nun değişmezleri!
Bu sezon 7 resmi maça çıkan Beşiktaş'ta 8 futbolcu tüm maçlara 11'de başladı. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva ve Ciro Immobile, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un değişmezleri oldu. 7 maçta görev alan bir başka isim olan Masuaku ise bunların 6'sına 11'de başladı
2024-25 sezonunda şu ana kadar 7 resmi maça çıkan Beşiktaş'ta 8 futbolcu tüm maçlara 11'de başladı.
Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva ve Ciro Immobile, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un değişmezleri oldu.
Mert Günok, 7 maçta kalesinde 7 gol görürken 3 maçta ise rakip forvetlere geçit vermedi.
Son oynanan Trabzonspor maçında performansıyla beğeni toplayan Jonas Svensson ise istikrarıyla beğeni toplarken bu periyotta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yeni transfer Gabriel Paulista ise savunmada liderliği üstlenirken 1 gol ve 1 asist de üretti.
Beşiktaş'ın orta alanında iyi bir uyum yakalayan Al-Musrati-Gedson ikilisi ise Giovanni van Bronckhorst'un en güvendiği isimlerden... Gedson Fernandes orta alandaki mücadelesinin yanı sıra bu sezon skorer yönüyle de öne çıkıyor. Portekizli futbolcu, 7 maçta 5 gol ve 1 asist üreterek kariyer rekorunu egale etti.
Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ise henüz skor bulamasa da çalışkanlığı ile göz doldurdu. Rashica 3 de asist yaptı.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafa Silva ve Immobile ise skor yükünü çeken isimler oldular.
Tüm maçlarda görev alan iki isimden Rafa Silva 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Ciro Immobile ise 7 maçta 7 gol atarak kariyerindeki bu yeni başlangıçta kalitesini ortaya koydu.
Beşiktaş'ta bu 8 futbolcu dışında Arthur Masuaku 7 maçta görev alırken 6 kez 11'de başlayıp 1 kez de sonradan oyuna girdi. Demokratik Kongolu futbolcu, 2 asist yaptı.