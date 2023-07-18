Gine Bissau nerede, hangi kıtada yer alır? Gine Bissau başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

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Oldukça genç bir nüfusa sahip olmasıyla öne çıkan Gine Bissau’da nüfusun neredeyse tamamına yakını Afrika kökenli halklardan meydana gelmektedir. Peki, Gine Bissau nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. Gine Bissau para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Gine Bissau Nerede?

Gine Bissau hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Afrika kıtası olacaktır. Kıtasının batısında yer alan bir ülke olan Gine Bissau; kuzeyde Senegal, güneyde ve doğuda Gine, batıda ise Atlas Okyanusu ile çevrelenmiş durumdadır.

Bilinen tarihi 1400’lerin ortalarında bölgeye Portekizli denizcilerin gelmesiyle başlayan Gine Bissau, Portekiz’in sömürgecilik faaliyetlerinin hedefi haline gelmiş ve özellikle köle ticareti için önemli bir merkez halini almıştır. 1800’lü yıllarda İngiltere’nin de bölgeye olan ilgisinin artmasıyla Portekiz ile İngiltere karşı karşıya gelmiş, İngiltere bölgeden çekilmiş ve 1879’da Gine Bissau; Portekiz Gine’si adıyla direkt olarak Lizbon’a bağlanmıştır. Gine Bissau’nun bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1973’tür. Portekiz’e karşı 1962 yılında başlayan silahlı mücadele 1973 senesinde ülkenin bağımsızlığı ile sonuçlanmış; Portekiz de 1974 yılında Gine Bissau’nun bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır.

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Gine Bissau Başkenti

Batı Afrika’da yer alan Gine Bissau’nun başkenti Bissau’dur. Atlas Okyanusu’nun kıyısında yer alan ve hem ülkenin başkenti hem de en büyük şehri olan Bissau, 1687 yılında Portekizliler tarafından kurulmuştur. 1973 senesinde Gine Bissau’nun bağımsızlığını ilan etmesinin hemen ardından başkent olarak ilan edilen bu şehir, sahip olduğu liman aracılığıyla, ülkede üretilen kauçuk, palmiye yağı ve yer fıstığının tüm dünyaya ihraç edilmesini sağlamaktadır.

Gine Bissau Nüfusu

2023 yılı için yapılan tahminlere göre Gine Bissau nüfusu 2 milyon 150 bin kişiden meydana gelmektedir. %55’inin kırsal alanlarda geri kalan %45’inin ise şehirlerde yaşamakta olduğu Gine Bissau nüfusu, aynı zamanda birçok etnik grubu da bünyesinde barındırmaktadır. Neredeyse tamamını Afrikalı halkların meydana getirdiği Gine Bissau’da nüfusun %28’i Balanta halkından oluşmaktadır. Nüfus içinde çoğunlukta olan Balanta halkını, %19’luk oranı Fullbeler ve %14 ile de Manjaco etnik grubu takip etmektedir.

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Gine Bissau Para Birimi

Gine Bissau’da kullanılan resmi para biriminin adı Batı Afrika frangıdır. Yalnızca Gine Bissau da değil; Senegal, Benin ve Mali gibi birçok Batı Afrika ülkesinde de resmi para birimi olarak kullanılan Batı Afrika frangının kodu ise XOF’tur.

Gine Bissau Bayrağının Anlamı

1973 yılında kabul edilerek göndere çekilen Gine Bissau bayrağı; kırmızı renkten oluşturulmuş ve üzerinde beş köşeli siyah yıldız bulunan bir dikey şerit ile bu şeridin yanında yer alan sarı ve yeşil yatay şeritlerden meydana gelmiştir. Bayrağın solunda yer alan kırmızı renk sömürge döneminde bağımsızlık için verilen mücadeleleri, sarı renk çalışma ve emeği, yeşil renki ülkenin doğasını ve geleceği, son olarak siyah yıldız ise özgürlük ve barışı temsil etmektedir.

Gine Bissau Şehirleri

Gine Bissau’da toplam 15 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Bissau

Bafata

Cacheu

Gine Bissau Türkiye Saat Farkı

Gine Bissau ile Türkiye arasında 3 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat Gine Bissau’dan 3 saat daha ileridedir.

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