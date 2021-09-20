Konuyla ilgili The Sun'a konuşan Anderson, bunun için kendisine bir yardımcı tuttuğunu söyledi. 53 yaşındaki oyuncu, taciz mesajlarını taramak için bir asistanı olduğunu, böylece bu çirkin mesajları kendisinin görmesine gerek olmadığını söyledi.

Gillian Anderson, "Artık bu şeyleri gözden geçiren bir asistanım var." dedi.