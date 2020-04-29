"BU YAŞ GÜNÜMÜ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Benim için bugünü özel hale getiren, tüm dünyadan sevgilerini hissettiğim karantina ailemle en güzel 25'inci yaş günü kutlaması.

Bu zamanlar gelecekte beraberlik için bizi daha da minnetar hale getirecek. Herkese doğum günü mesajları için teşekkürler. 25'nci yaş günümü asla unutmayacağım.