"GEBELİĞİM DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİL"

25 yaşındaki model, yayında son dönemlerde yaşanan olaylara değinerek şunları söyledi:

Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı.