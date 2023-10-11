Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" diyen Hadid, "Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" ifadelerini kullandı
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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 5'inci güne girildi. Orta Doğu'daki gerilim gittikçe artıyor. Hayatını kaybeden Filistinli ve İsraillilerin sayısı artık binlerle ifade edilmeye başladı.
Filistin kökenli ABD'li model Gigi Hadid de yaşananların ardından bir açıklamada bulundu.
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Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in kızı olan 28 yaşındaki Gigi Hadid, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar alan herkesle birlikte. Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor.
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"Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" diyen Gigi Hadid, Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini belirterek, onlarca yıldır devam eden acı verici misilleme döngüsünün 'Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı' şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtti.
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Gigi Hadid ayrıca, "Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum. Pek çok karmaşık, kişisel ve geçerli duygu vardır ancak her insan temel hakları, insanca muameleyi ve güvenliği hak eder; milliyeti, dini, etnik kökeni veya nerede doğduğu önemli değildir" diye konuştu.
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Gigi Hadid, "Sözlerimin hiçbir zaman yeterli olmayacağını ve pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama her zaman masum hayatların güvenliği için dua ediyorum" şeklinde sözlerini noktaladı.
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Gigi Hadid'in kendisi gibi model olan kardeşi Bella Hadid ise henüz yaşananlarla ilgili bir açıklama yapmadı.
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Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babası Mohamed Hadid, Kasım 1948'de Nasıra kentinde doğdu. Hadid ailesi, şehrin İsrail güçleri tarafından ele geçirilmesiyle birlikte önce Suriye’ye sonra da ABD’ye göç etmişti. Mohamed Hadid, gayrimenkul sektörüyle ilgilenen zengin bir iş insanı. Hadid’in eski Hollandalı model Yolanda Hadid ile evliliğinden Gigi ve Bella'nın yanı sıra Anwar adında 24 yaşında bir oğlu var.