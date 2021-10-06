Gıda zehirlenmesi paniği! 50 öğrenci hastaneye başvurdu

Alınan bilgiye göre, KTÜ Tıp Fakültesi'ndeki yemekhanede yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan öğrenciler, Farabi Hastanesi acil servisine gitti.
AA'da yer alan habere göre, gıda zehirlenmesi şüphesiyle bir süre gözlem altında tutulan 50 öğrenci, tedavileri sonrası taburcu edildi. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayın ardından üniversite yönetimi tarafından inceleme başlatıldı. KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin yemek hizmetinin Nejmi Kırkbir Öğrenci Yemekhanesi mutfağında gıda teknikeri ve iki aşçı denetiminde sağlandığı belirtildi.
İlk aşamada malzeme kabul bölümüne gelen ürünlerin gerekli kontrolleri yapılarak mutfağa alındığı, malzemenin mutfağa girişinden hazırlanması ve pişirilmesine kadar tüm aşamalarında denetimler yapıldığı ve olabilecek aksaklıkların takip edildiği bildirildi.
Açıklamada, 5 Ekim'de gelen et ürününün kabulünde bir sıkıntıyla karşılaşılmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Yemekler servis edilmeden önce sorumlu gıda mühendisi ve 2 aşçı tarafından hazırlanan yemeklerin her çeşidinden yenilerek kontrolleri yapılmış ve servise çıkartılmıştır. Yemek servisi ve dağıtımında kullanılan malzemelerin temizliğine gereken özen gösterilmekte olup yemeklerin ilçelere ve yerleşkemizde bulunan Tıp Fakültesi ve personel yemek salonlarına ulaştırılması çelik kaplar aracılığıyla sağlanmaktadır. Tıp Fakültesi öğrenci yemekhanesi ile ilçelerdeki yemekhanelerde 5 Ekim'de gıda zehirlenmesi meydana gelmesi neticesinde 6 Ekim Çarşamba günü Nejmi Kırkbir Öğrenci Yemekhanesinde öğrencilerle yapılan birebir görüşmede, bu yemekhanede yemek yiyen öğrencilerde, yemek ile ilgili herhangi bir şikayet olmadığı tespit edilmiştir."
Günlük pişirilen yemeklerin her çeşidinden steril kaplara yeterli miktarda alınarak 72 saat bekletildiği bildirilen açıklamada, "6 Ekim Çarşamba günü Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelinerek yemek numuneleri teslim alınmış ve analize gönderilmiştir. Yemek numunelerinin analiz sonucu geldiğinde, vuku bulan duruma ilişkin şikayetlerin yemekten mi yoksa taşıma zincirinden mi kaynaklandığı daha net olarak anlaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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