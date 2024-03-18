Gıda kıtlığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı Küba'da halk sokaklara döküldü

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Gıda kıtlığı ve elektrik kesintileriyle boğuşan Küba'da dün protesto gösterisi düzenlendi.

Karayipler ülkesinin en kalabalık ikinci kenti Santiago'da yüzlerce kişi, "elektrik ve gıda" sloganıyla sokakları doldurdu.

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ABD merkezli haber ajansı AP'ye konuşan ve adı açıklanmayan bir protestocu, gösterilerin ardından kentte internetin kesildiğini öne sürdü.

Devlete bağlı haber sitesi CubaDebate ise kolluk kuvvetlerinin "durumu kontrol altına almak" ve "şiddeti önlemek" için protestoların düzenlendiği yerlere gönderildiğini bildirdi.

Protestolarda herhangi bir gözaltı işlemi uygulanıp uygulanmadığı bilinmiyor.

Küba Komünist Partisi'nin Santiago yetkililerinden Beatriz Johnson, göstericilerin "saygılı" olduğunu ve hükümetin gıda kıtlığı ve elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarını "dikkatlice" dinlediğini söyledi.

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BAŞBAKAN'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Küba Başbakanı Miguel Diaz-Canel, protestoların patlak vermesinin ardından yaptığı açıklamada "huzur ve barış atmosferinde" diyalog çağrısında bulundu.

Elektrik ve gıda yüzünden "bazı kişilerin memnuniyetsizliğini dile getirdiğini" söyleyen Diaz-Canel, "halkın şikayetlerini dinleyeceklerini, diyalog kurmak istediklerini ve sorunları çözmek için yapılan çalışmaları barış ortamı içinde açıklamak istediklerini" belirtti.

Küba Başbakanı, ABD'den gelen "teröristlerin" yeni ayaklanmaları kışkırtmaya çalıştığını iddia ederek "Devrim düşmanları, istikrarsızlaştırma amacıyla yaşananlardan yararlanacak" dedi.

KÜBALI YETKİLİLER, ABD'YE TEPKİ GÖSTERDİ

ABD'nin Havana büyükelçiliği, "Santiago ve diğer yerlerdeki" protestoları takip ettiğini açıkladı. Büyükelçiliğin X hesabından yapılan açıklamada "Küba devletini, protestocuların insan haklarına saygı göstermeye ve Küba halkının meşru ihtiyaçlarını karşılamaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise büyükelçiliğin açıklamasına tepki gösterdi. Rodriguez, ülkenin ekonomide yaşandığı sıkıntıların sebebinin ABD ambargosu ve yaptırımları olduğunu söyledi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ 18 SAATİ BULUYOR

Birleşik Krallık merkezli Reuters'ın haberinde, Küba'nın Kovid-19 pandemisinden sonra ekonomide büyük sıkıntılar çekmeye başladığına dikkat çekildi. Gıda, yakıt ve ilaç kıtlığının ülkeyi vurduğu ve yaklaşık 400 bin kişinin ABD'ye göçtüğü belirtildi. Bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin 18 saati aştığı yazıldı.

AP'de Küba'nın, tarihindeki en kötü ekonomik ve enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Ülkede gıda kıtlığı ve elektrik kesintileri yüzünden 2021'de de halk sokaklara dökülmüştü. Bazı göstericilerin tutuklandığı protestolarda, ülkede geniş çaplı internet kesintisi uygulanmıştı.

*Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.