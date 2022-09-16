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Gıda katkı maddeleri zararlı mı, yoksa yararlı mı? İşte cevabı…

Besinler günlük yaşamımızı devam ettirmemiz için olmazsa olmaz maddelerdir. Günümüzde pek çok besin grubuna katkı maddesi katılıyor. Peki gıda katkı maddeleri zararlı mı yoksa masumlar mı? İşte detaylar...

16.09.2022 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • KATKI MADDESİ NEDİR?

    Tek başına tüketilemeyen, besinlerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve ambalajlanmasında rol oynayan katkı maddeleridir.

    GIDA KATKI MADDELERİ NELERDİR?

    - Koruyucular,

    - Besin yapısını ve pişme özelliğini geliştirenler,

    - Aroma ve renk verenler,

    - Besin değerini geliştirenler olarak 4 ana gruba ayrılırlar.

     

  • GIDA KATKI MADDELERİ HANGİ AMAÇLA KULLANILIR?

    Katkı maddelerinin işlevleri gıdaları korumaya yöneliktir. Katkı maddelerinin üretiminde temelde gıdaların raf ömrünün uzatılması ve israfın azaltılması hedefleniyor.

    Bununla beraber gıdaların duyusal (tat, koku, doku, renk vb.) özelliklerinin geliştirilmesi de amaçlardan birisi. Katkı maddeleri aynı zamanda besinlerin değerini uzun süre korumaya ve kalitesinin muhafaza edilmesini de sağlıyor.

  • PEKİ KATKI MADDELERİ HANGİ AMAÇLARDA KULLANILMAMALI?

    Katkı maddeleri bozulmuş, hatalı veya aldatmaya yönelik olarak kullanılmaması gerekir. Bununla beraber ürünün dengesini bozmamalı ve besleyici özelliğini kaybettirmemeli. Bu etkilerin önüne geçilmesi için gıda mühendisleriyle denetlemeler yapılarak doğru dozajda katkı maddesinin besine eklenmesi oldukça önemli. Tüketicilerde bu konularda bilinçlenerek doğru katkı maddesi eklenmiş ürünleri tercih edebilirler.

  • GIDA KATKI MADDELERİ ZARARLI MIDIR?

    Bazı gıda üreticileri günümüzde satışlarını artırmak için ve ürünün bozulmasını önlemek amacıyla katkı maddelerini tehlikeli derecede kullanabiliyor. Gerekli denetim yapılmadığı takdirde insan sağlığını tehdit edebilirler. Bu durumda tüketici olarak doğru üreticileri tercih etmeliyiz.

  • GIDA KATKI MADDESİ YARARLI MIDIR?

    Katkı maddeleri uyulması gereken kurallara göre doğru şekilde gıdalara katıldığı zaman insan sağlığını tehdit etmeyecek seviyeye gelir ve gıdaların korunması sağlar. Gıdaların raf ömürlerini uzatarak daha elverişli hale getirir, besleyici özelliklerini artırır.

    Her türlü gıda katkı maddesi üretiminden tüketimine kadar olan aşamaları Sağlık Bakanlığı’nın özel olarak hazırladığı tüzük ve yönetmelikle hazırlanır. Bu şekilde tüketime sağlıklı gıdalar sunulur.

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