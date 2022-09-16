GIDA KATKI MADDESİ YARARLI MIDIR?

Katkı maddeleri uyulması gereken kurallara göre doğru şekilde gıdalara katıldığı zaman insan sağlığını tehdit etmeyecek seviyeye gelir ve gıdaların korunması sağlar. Gıdaların raf ömürlerini uzatarak daha elverişli hale getirir, besleyici özelliklerini artırır.

Her türlü gıda katkı maddesi üretiminden tüketimine kadar olan aşamaları Sağlık Bakanlığı’nın özel olarak hazırladığı tüzük ve yönetmelikle hazırlanır. Bu şekilde tüketime sağlıklı gıdalar sunulur.